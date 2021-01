Partnersuche und Corona: Single-Shopping in Volkacher Supermarkt

Der Edeka-Markt in Volkach bietet jeden Freitag von 18 bis 20 Uhr "Single Shopping" an. Am Eingang steht ein kleiner, unscheinbarer Tisch. Darüber hängt das Plakat mit dem Schriftzug: Single Shopping Tag. Auf dem Tischchen liegen rote Herzen mit einer Nummer darauf. Die klebt sich die Single-Dame oder der Single-Herr gut sichtbar auf die Jacke. Auf einem Din-A-4-Zettel stehen die Spielregeln. Alfons hat sich das Herz mit der Nummer 50 auf seine Jacke geklebt. An der Tiefkühltruhe mit den Pommes fällt ihm an der Käsetheke eine blonde Dame auf, die ein Herz mit der Nummer 9 trägt. "Sie hat schon rüber geschaut und gelächelt", stellt er fest. "Das ist ja besser, wie beim Tanz. Aber jetzt rübergehen, dazu braucht es Mut", gibt Alfons zu.

Kassiererin vermittelt zwischen einsamen Herzen

Wer beim Einkaufen einen interessanten Single erblickt, kann an der Kasse dessen Nummer ausrufen lassen. Hier kann dann auch der Zettel mit den Spielregeln samt Handynummer hinterlegt werden. Wie Kontakt aufgenommen werden kann, kann auf dem Zettel angekreuzt werden: Ich würde mich freuen, Dich bei einem Spaziergang am Main oder bei einem gemeinsamen Essen besser kennen zu lernen. Alternativ kann man auch den Supermarkt für ein erstes Kennenlernen nutzen: Dann würde die Dame an der Kasse durchsagen. "Alfons mit der Nummer 50 würde gerne die hübsche blonde Dame mit der Nummer 9 zu einem Glas Champagner an der Käsetheke einladen".

Bisher nutzen nur wenige Singles das Angebot

Wie oft es schon "gefunkt" hat, wissen wir nicht, sagt Steve Schellhorn, der stellvertretende Marktleiter. Warum aber selbst jetzt, während des Corona-Lockdowns jeden Freitag nur einige Singles mit Herz durch die Regalreihen laufen, kann auch er nicht nachvollziehen. "Vielleicht trauen sich die Volkacher nicht", meint Schellhorn. Was aus Alfons und der blonden Dame beim letzten Single-Shopping wurde, bleibt aus Gründen der Diskretion an dieser Stelle verschwiegen.