Partnerschaft zwischen Region in Ghana und Murnau besiegelt

Hoher Besuch aus Ghana ist zur Zeit in Murnau am Staffelsee, der Regionalkönig aus der Region Atwima. Der Grund ist eine Entwicklungspartnerschaft zwischen Atwima in Ghana und Murnau am Staffelsee - am Freitag wurde die Urkunde feierlich unterzeichnet. Regionalkönig Nana Antwi Agyei Brempong II und sein Gefolge erleben seit einigen Tagen Murnau wie es leibt und lebt. Von Schifferlfahren auf dem Staffelsee bis zum traditionellen Weißwurstessen. Die Partnerschaft mit der Region nahe der Großstadt Kumasi - soll ein Austausch auf Augenhöhe sein, heißt es im Urkundentext.

Zusammenarbeit im Bereich Umweltschutz

Ziel ist eine dauerhafte, nachhaltige und partnerschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere in den Bereichen Umweltschutz, Bildung und fairer Handel. Für Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting passt die Verbindung von Bayern nach Afrika gut in die Zeit. Sie zeige, dass Heimatverbundenheit und Weltoffenheit keine Gegensätze sind und statt Mauern aufzubauen sei es wichtiger denn je, Brücken nach Afrika zu schlagen.

Volksfest mit Trachtlern und Gebirgsschützen

Nach dem Festakt mit Urkundenunterzeichnung wurde es zünftig - in Murnau begann das Volksfest mit Festzug. Die Delegation aus Ghana ist in traditionellen Gewand zwischen Oberland Trachtlern und Gebirgsschützen dabei.