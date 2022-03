Partnerschaft zwischen Erlangen und Wladimir in schweren Zeiten

Seit Tagen steht das Telefon bei Peter Steger kaum noch still. Der Partnerschaftsbeauftragte der Stadt Erlangen spricht oder skypt täglich mit seinen Kontakten im russischen Wladimir. Seit fast 40 Jahren ist die Stadt eng mit Erlangen verbunden. Wladimir hat 400.000 Einwohner und liegt etwa 170 km östlich von Moskau. Wie ergeht es den Menschen dort? Was sagen sie zum Krieg?

Partnerschaftsbeauftragter: "Der Krieg zerreißt auch die Menschen in Russland"

Peter Steger war selbst schon viele Male vor Ort und spricht fließend Russisch. Er schildert, wie besorgt die Menschen vor Ort sind: "Es ist eine Situation, die die Menschen auch in Wladimir so wie im ganzen Land zerreißt. Russen und Ukrainer sind sehr eng verbunden, da wird niemand von sich sagen können, das lässt mich kalt."

Verbindungen zu Russen wurden auf vielen Ebenen gekappt

Bereits jetzt bekommen die Russen die Auswirkungen der Sanktionen zu spüren. Viele Partner gehen verloren, nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene sondern auch im Sport- und Kulturbereich. Selbst das Goetheinstitut hat seine Sprachassistenten aus Russland abgezogen. Auch im Erlanger Haus in Wladimir werden deshalb wohl vorerst keine Sprachkurse mehr stattfinden.

Oberbürgermeister: Städtepartnerschaft zu beenden wäre falsches Signal

Auch der Oberbürgermeister von Erlangen, Florian Janik (SPD) will an der Städtepartnerschaft festhalten. Schließlich seien es nicht "die Russen", die den Krieg führen würden, sondern die politische Führung. Viele Russen wären ebenfalls stark verunsichert und gerade diejenigen jetzt mit ihren Sorgen alleine zu lassen, die sich noch Richtung Westen orientieren wäre "das völlig falsche Signal" sagt der Oberbürgermeister.

Anfeindungen auch in der Region rund um Erlangen

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine wirkt sich auch schon auf die Menschen in der Region aus. Russischsprachige Bürger berichten dem Partnerschaftsbeauftragten Peter Steger von Anfeindungen, die soweit gehen, dass zum Beispiel eine verzweifelte Mutter ihn anruft, weil sich ihre russischstämmigen Töchter nicht mehr in die Schule trauen. Man müsse deshalb sehr aufpassen, dass es nicht hier vor Ort zu Verwerfungen zwischen Russen und Ukrainern kommt, die bis in die Schulen oder Sportvereine hineingetragen werden.

Dialog darf nicht abreißen

Es sei sehr wichtig auch weiterhin für eine Verständigung zwischen den Menschen zu sorgen, so Peter Steger. Denn so schrecklich dieser Krieg auch sein mag, irgendwann werden die diplomatischen Kanäle wieder gebraucht. Der Dialog mit den Russen dürfe nicht abreißen. Auch der Deutsche Städtetag empfiehlt deshalb, die Städtepartnerschaften zu den russischen Städten auf jeden Fall aufrechtzuerhalten.