Partnerregion Oberpfalz–Pilsen mit Festprogramm in Brüssel

Unter dem Motto "Zwei starke Partner im Herzen Europas" hat sich die Partnerregion Oberpfalz-Pilsen mit einem Festprogramm in der Bayerischen Vertretung bei der EU in Brüssel präsentiert. Die Teilnehmer des Festakts betonten die Stärken der gemeinsamen Region.

Partnerregion im "Herzen Europas"

Auf beiden Seiten der Grenze sei es gelungen, den Menschen die Nachbarregion näherzubringen, sagte Bezirkstagspräsident Franz Löffler (CSU). Trotz verschiedener Sprachen, getrennter Geschichte und einem unterschiedlichen Wirtschafts- und Rechtssystem, hätten sich die Region Pilsen und die Oberpfalz zu einer gemeinsamen Region entwickelt.

Voraussetzung für diese Aufwärtsentwicklung sei die offene Grenze. Von der politisch bedingten Randlage seien Pilsen und die Oberpfalz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ins Herzen Europas gerückt, sagte Regierungspräsident Axel Bartelt.

Partnerregion setzt in Industrie 55 Milliarden Euro um

Was Bayern und Tschechien in den vergangenen zehn Jahren erreicht hätten, mache Mut, sich für die Partnerregion stark zu machen, so der Leiter der bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten Florian Hermann (CSU). Wenn sich Regionen wie die Oberpfalz und Pilsen vernetzten, sei grenzüberschreitende Zusammenarbeit keine Sache von Eliten, sondern von allen Menschen auf beiden Seiten. Laut der Regierung der Oberpfalz schaffen die Regionen zusammen allein im industriellen Sektor eine jährliche Wirtschaftsleistung von mehr als 55 Milliarden Euro.

Grenzüberschreitendes Wanderwegnetz

Bei der Podiumsdiskussion in Brüssel ging es neben den Themen Innovation und Wirtschaft auch um Tourismus und Kultur. Gegenstand der Gespräche waren das grenzüberschreitende Wanderwegnetz Goldsteig und der gemeinsame Rettungsdienst.