Partnerregion Oberpfalz–Pilsen präsentiert sich in Brüssel

Unter dem Motto "Zwei starke Partner im Herzen Europas" präsentiert sich die Regionalkooperation Oberpfalz - Region Pilsen am Donnerstag mit einem Festprogramm in der Vertretung des Freistaates Bayern bei der EU in Brüssel. Das teilte die Regierung der Oberpfalz mit.

Partnerregion mit "Vorzeigecharakter für ganz Europa"

Der Bezirk Pilsen und die Oberpfalz seien heute ein attraktiver Wirtschafts- und Lebensstandort mit guten Arbeitsplätzen, sagt Bezirkstagspräsident Franz Löffler (CSU). Man wolle die gemeinsame Leistungskraft nach außen zeigen und so den internationalen Bekanntheitsgrad der Partnerregion erhöhen. Regierungspräsident Axel Bartelt betont die Aufwärtsentwicklung der Gemeinschaftsregion seit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Von der politisch bedingten Randlage seien die Oberpfalz und Pilsen damals ins Herzen Europas gerückt. Beide Regionen hätten die sich ergebenden Chancen optimal genutzt. Deshalb habe die Partnerregion Vorzeigecharakter für ganz Europa, so Bartelt weiter.

Partnerregion mit grenzüberschreitendem Rettungsdienst

Bei einer Podiumsdiskussion in Brüssel soll es unter anderem um die Themen Wirtschaft, Tourismus und Kultur sowie um den grenzüberschreitenden Rettungsdienst gehen. Erwartet werden unter anderem der Bayerische Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Medien, Florian Hermann sowie der Regionspräsident der Region Pilsen, Josef Bernard. Außerdem sprechen der Bezirkstagspräsident der Oberpfalz Franz Löffler sowie Regierungspräsident Axel Bartelt.