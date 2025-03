Partielle Sonnenfinsternis – klart der Himmel rechtzeitig auf?

Groß wird die Sonnenfinsternis hier in Bayern zwar nicht sein, trotzdem ist es ein besonderes Phänomen. Eineinhalb Stunden lang lässt sich am Samstagmittag beobachten, wie sich der Mond vor die Sonne schiebt – vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

Wann findet die Sonnenfinsternis statt?

Wann genau die Sonnenfinsternis stattfindet und wie lang sie dauert, hängt vom Ort ab. In München geht es um 11.28 Uhr los, fast eineinhalb Stunden später, um 12.55 Uhr gibt der Mond die Sonne wieder vollständig frei. In Lindau, ganz im Südwesten von Bayern, beginnt die Sonnenfinsternis dagegen schon ein paar Minuten früher, um 11.23 Uhr und dauert bis 12.54 Uhr. Von Hof, im Nordosten Bayerns, aus gesehen befindet sich der Mond von 11.29 Uhr bis 13.01 Uhr vor der Sonne.

Wie wird das Wetter?

Bei klarem Himmel lässt sich eine Sonnenfinsternis natürlich am besten beobachten. Ist die Sonne dagegen von Wolken verdeckt, wird es schon schwieriger.

Die partielle Sonnenfinsternis am Samstag wird in Bayern vielerorts wohl nicht zu bewundern sein. "Wir werden da kaum Chancen haben, etwas mitzubekommen", prognostizierte ein Meteorologe des Deutschen Wetter-Dienstes (DWD). "Südbayern wird überhaupt nicht in den Genuss kommen können, bestenfalls hat der nördlichste Teil Frankens eine Lücke." Die Modelle seien sich da schon seit einiger Zeit ziemlich sicher.

"Am dünnsten ist die Bewölkung noch im nördlichsten Teil von Franken, ansonsten haben wir eigentlich überall tiefe Bewölkung und vor allem Regen", kündigte der DWD-Spezialist an. Gegen Abend würden sich die Wolken von Franken zum Alpenrand zurückziehen. "Aber dann ist es zu spät, dann ist die Sache vorbei."

Was sollte man beim Beobachten beachten?

Um die Sonnenfinsternis zu beobachten, müssen nicht nur der Zeitpunkt und das Wetter stimmen, man braucht auch das richtige Equipment. Eine Sonnenfinsternis-Schutzbrille ist unbedingt nötig. Auf keinen Fall sollte man mit bloßem Auge in die Sonne schauen. Das kann zu schweren Verletzungen und sogar zu Erblindung führen. Auch eine Sonnenbrille reicht nicht aus, um das Auge zu schützen. Die Schutzbrillen kann man bei manchen Optikern kaufen oder im Internet bestellen.

Wer die Sonnenfinsternis durch ein Teleskop beobachten will, braucht dafür spezielle Filter. Weil die Vergrößerung auch die Intensität der Strahlen verstärkt, reicht es nicht aus, mit der Schutzbrille durch das Teleskop zu schauen oder sie davor zu halten.

Wie viel von der Sonne verdeckt der Mond?

Da es sich am Samstag um eine partielle Sonnenfinsternis handelt, verdeckt der Mond die Sonne nicht vollständig, sondern nur zum Teil. Wie groß dieser Teil ist, hängt von der Perspektive ab und unterscheidet sich deshalb von Ort zu Ort. In Bayern verschwinden etwa zehn Prozent der Sonne hinter dem Mond.

Die Sonnenfinsternis ist vom Nordosten Kanadas über große Teile Europas bis in den Norden Russlands und nach Nordafrika zu sehen. Weiter im Norden schiebt sich der Mond am Samstag weiter vor die Sonne als im Süden. Während in Deutschland nur ein kleines Stück der Sonne vom Mond verdeckt werden wird, verschwinden in Island etwa 92 Prozent der Sonnenscheibe hinter dem Mond, dort bleibt nur noch ein kleiner sichelförmiger Teil der Sonne zu sehen. Aber auch innerhalb Deutschlands gibt es bereits Unterschiede: In München verschwinden etwa zehn Prozent der Sonne, in Hamburg 20 Prozent.

Wie häufig kommen partielle Sonnenfinsternisse vor?

Weltweit gibt es jedes Jahr insgesamt zwei bis vier Sonnenfinsternisse, allerdings sind sie immer nur in einem bestimmten Bereich zu sehen. Deshalb kommt eine Sonnenfinsternis in einer bestimmten Region, also zum Beispiel in Bayern, deutlich seltener vor. Nach kommendem Samstag wird die nächste partielle Sonnenfinsternis in Deutschland erst im August 2026 zu sehen sein. Dann wird ein deutlich größerer Teil der Sonne vom Mond verdeckt sein.

Was ist der Unterschied zu einer totalen Sonnenfinsternis?

Bei einer partiellen Sonnenfinsternis verdeckt der Mond die Sonne nur zu einem Teil, bei einer totalen Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond dagegen genau zwischen Erde und Sonne und verdeckt so die komplette Sonnenscheibe. Es wird also auch deutlich dunkler als bei einer partiellen Sonnenfinsternis wie der am Samstag.

Das ist deutlich seltener als eine partielle Sonnenfinsternis. Die letzte totale Sonnenfinsternis in Deutschland fand am 11. August 1999 statt und dauerte gerade einmal zweieinhalb Minuten. Die nächste totale Sonnenfinsternis wird hier erst in 56 Jahren, am 3. September 2081 zu sehen sein.