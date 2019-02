Parteitag: Grüne wollen für soziales Europa kämpfen

Die Grünen sehen sich als die Europapartei. Das machten sie gleich zu Beginn ihres Parteitages in Bad Windsheim klar. Nur wenige Monate vor der kommenden Europawahl erinnerte die europäische Spitzenkandidatin der Grünen, Ska Keller, daran, dass die europäischen Visionen keineswegs verblasst sind, sondern nach wie vor Gültigkeit haben:

"Denn diese Versprechen der europäischen Idee sind nach wie vor gültig. Die Versprechen von Frieden, Wohlstand und Demokratie." Ska Keller, europäische Spitzenkandidatin der Grünen

Faire Steuern in Europa

Allerdings dürfe sich die Europäische Union nicht in einem gemeinsamen Markt erschöpfen – vielmehr gehe es auch darum, die Begeisterung für Europa wieder zu wecken. Deshalb mahnte sie EU-weite soziale Standards an und auch eine gerechte Steuerpolitik.

"Und wir brauchen endlich eine faire Besteuerung, damit der Online-Versandgigant nicht weniger Steuern bezahlt als die Buchhändlerin. Damit die Konzerne sich nicht die günstigen Steuern aussuchen können." Ska Keller, europäische Spitzenkandidatin der Grünen

Warnung vor Rechtspopulisten

Der Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter unterstrich noch einmal, welche Bedeutung die anstehenden Europawahlen haben. Aus seiner Sicht sollten sie ein klares Signal in die richtige Richtung senden:

"Jetzt sagt man das immer vor jeder Wahl: Diese Wahl ist eine Schicksalswahl. Aber: Wenn man sich ansieht, wie die Rechtspopulisten versuchen, Europa von innen anzugreifen, dann stimmt das halt diesmal wirklich. Deshalb werden wir versuchen, dass die Fraktion der Grünen, der Pro-Europäer so groß wie nur irgend möglich ist." Anton Hofreiter, Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion

auch Hofreiters Berliner Mitstreiterin, Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, forderte die Partei auf, sich gegen den Rechtsextremismus zu engagieren.

"Aus guten Gründen werden wir nämlich als die Partei wahrgenommen, die dem Nationalismus, dem Rechtsextremismus, dem Rassismus besonders konsequent die Stirn bietet und dem unsere Idee von Menschenrechten, von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit entgegensetzen. Das ist Anerkennung und das ist auch unsere historische Aufgabe zugleich." Claudia Roth, Bundestagsvizepräsidentin

Für Erneuerbare und Agrarwende

Für die Grünen ist die EU die Zukunft, die es zu sichern gilt. Wie zerbrechlich Europa sei, sehe man allein schon am Brexit. Dennoch dürfe es auch in Europa kein Weiter-So geben, Europa müsse sich weiterentwickeln. Dabei setzen die Grünen nicht nur auf Humanität und auf Solidarität insbesondere in der Flüchtlingspolitik und auf den Umweltschutz. Sie fordern einen schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien und eine Wende in der europäischen Agrarpolitik, allein schon, um die Artenvielfalt auf dem Kontinent zu schützen.