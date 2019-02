Parteitag: Grüne wählen Landesvorsitzenden

Die bayerischen Grünen müssen ihren Landesvorsitzenden wählen – und Amtsinhaber Eike Hallitzky aus Neuburg am Inn hat einen Gegenkandidaten bekommen: Der 57-jährige Münchner Hermann "Beppo" Brem hat seinen Hut in den Ring geworfen. Er sieht die Grünen aufgrund ihrer wachsenden Bedeutung vor neuen Herausforderungen. Seiner Meinung nach müsste die Politik mehr mit der Wirtschaft reden.

"Man muss sich dort viel besser vernetzen, nicht nur mit den Verbänden, sondern auch mit den Unternehmen, auch mit den Gewerkschaften, mit dem Mittelstand, mit dem Handwerk.“ Hermann "Beppo" Brem, Bewerber um den Grünen-Landesvorsitz

Brehm hat wohl nur wenig Chancen auf Wahlsieg

Brem will die Wirtschaft dabei vom nachhaltigen Wirtschaften überzeugen. Dennoch werden ihm nur Außenseiter-Chancen eingeräumt, auch weil die Mitvorsitzende Sigi Hagl bereits angekündigt hat, im Herbst ihr Amt niederzulegen, die Kontinuität an der Landesspitze wäre in Frage gestellt, befürchten einige Delegierte – und das in Zeiten von Europa- und Kommunalwahlen.

Europa zum Vorreiter für erneuerbare Energien

Gestern hatten die Grünen ihre europapolitischen Leitlinien verabschiedet. Die bayerische Spitzenkandidatin bei der Europawahl Henrike Hahn forderte, dass Europa ein Vorreiter bei den erneuerbaren Energien werde, damit es bis zum Jahr 2030 45 Prozent erneuerbarer Energien gebe, bis zum Jahr 2050 100 Prozent.

"Dieses Ziel ist gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man sich anguckt, dass 2018 in Deutschland bereits 40 Prozent erreicht wurden.“ Henrike Hahn, bayerische Spitzenkandidatin für die Europawahl

Mahnende Schüleraktivistin

Unterstützung bekam Hahn von Luisa Neubauer, einer der führenden Aktivistinnen der Schüleraktion "Fridays for Future", die mit stehenden Ovationen verabschiedet wurde.

"Wir alle müssen uns in diesem Augenblick fragen, wo wir waren als die Klimakrise noch zu lösen war. Wo wir waren, als wir noch die Chance hatten wirklich was zu reißen, wo wir die Möglichkeit hatten, aus dieser blöden Kohle auszusteigen und natürlich unbequeme Debatten anzustoßen über Landwirtschaft, über Infrastruktur, über Transport." Luisa Neubauer

Entsprechend wurde auch ein Leitantrag zur Klimapolitik mit großer Mehrheit verabschiedet.

Mit rund 350 Delegierten ist der Grünen-Parteitag so groß wie noch nie. Ein neuer Delegiertenschlüssel soll dafür sorgen, dass künftig auch wieder kleiner Hallen für Grünen-Parteitage ausreichen.