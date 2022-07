Parkzonen – Stadt Nürnberg reguliert E-Scooter ab 2023

Auch Nürnbergs Baureferent Daniel Ulrich ist von den "wild abgestellten" E-Scootern genervt und hat schon einige Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern deshalb erhalten. Doch damit soll ab nächstem Jahr Schluss sein – denn dann reguliert die Stadt, wo geparkt werden darf, wie viele Roller erlaubt sind und auch die Zahl der Anbieter soll sinken, so der Baureferent. Möglich ist das alles, weil ein Gerichtsurteil aus Nordrhein-Westfalen E-Scooter als "Sondernutzung" eingestuft hat und nicht mehr als "Gemeingebrauch". So haben wir ein "Eingangstürchen", sagt Ulrich.

Parkzonen in der Alt- und Innenstadt

Ab Frühjahr 2023 beziehungsweise bis Mitte des kommenden Jahres soll es Parkzonen in der Altstadt in Nürnberg und der restlichen Innenstadt geben. Hier müssen die E-Scooter dann abgestellt werden. Das bedeutet: Irgendwo abstellen auf einem Gehweg geht dann nicht mehr. Wer sich nicht daran hält, dessen Roller lässt sich nach Fahrtende nicht mehr mit der App abmelden, die Zeit läuft weiter und das kann richtig teuer werden, so Daniel Ulrich. Außerhalb dieser beiden Zonen, können die Roller aber nach wie vor so abgestellt werden wie bisher.

Weniger E-Scooter von Anbietern

Die Anzahl der Roller soll ebenfalls reduziert werden. 1.000 in der Altstadt und 2.500 in der Innenstadt – derzeit sind es etwa 5.000 von fünf verschiedenen Anbietern, aber völlig unkontrolliert, so der Baureferent. Neu ist auch: Die Anbieter müssen sich bei der Stadt bewerben, wenn sie in Zukunft E-Scooter aufstellen wollen.

"Wir geben eine Leistung an, die wir gerne hätten im öffentlichen Raum. Eine Zahl X an Rollern, mit bestimmten dezidierten Abstellplätzen. Auf diese Leistung können sich Anbieter bewerben oder sie können es halt auch lassen." Daniel Ulrich, Baureferent Stadt Nürnberg

Ankündigung kommt bei einigen gut an

Die Zahl der E-Scooter zu begrenzen und auch Abstellzonen vorzugeben, kommt bei einigen Menschen in Nürnberg an. Valerian Kutter zum Beispiel findet die Idee gut, weil die Roller seiner Meinung nach überall stehen und es auch immer mehr Anbieter gebe. Thea Stör sieht das ähnlich. E-Scooter fahren sei zwar eine tolle Möglichkeit für die E-Mobilität, aber es sei auch gefährlich und gut, dass die Stadt hier etwas an den Regeln mache. Kai Müller wohnt direkt in der Altstadt. Er findet es manchmal sehr grenzwertig, wie die E-Scooter abgestellt werden und deshalb auch mehr Regulierung gut. Er falle manchmal fast über die Roller drüber, schimpft er.

Anders sieht das Rashad Almlham. Für ihn sei es jetzt schon nervig in der Altstadt, weil man die Roller nicht überall abstellen könne. Noch mehr Regulierung findet er deshalb nicht gut. Sein Freund sieht das ähnlich. Auch die Zahl der Anbieter zu reduzieren, finden beide wenig überzeugend. Dann würden die Preise vielleicht wieder steigen, fürchten die zwei.

Anbieter reagieren unterschiedlich

Parkzonen für die E-Scooter einzurichten – darauf reagieren die Anbieter unterschiedlich. Die Firma "TIER Mobility" teilte dem BR mit, dass sich ein stationsbasiertes System gut für die Altstadt in Nürnberg anwenden ließe. Außerhalb dieses Gebiets wären solche Stationen aber aufgrund einer fehlenden Dichte von Parkzonen unpraktisch und nicht nutzerfreundlich. Natascha Spörle, Sprecherin von "Bolt", findet die Idee, Parkzonen einzurichten, gut. Auch in anderen Städten wie in München habe man schon positive Erfahrungen damit gemacht.

"Wir sehen in München auch, dass in den Zonen, wo bereits Stationen eingerichtet sind, die Nutzung weiterhin hoch ist und das Stadtbild einfach ordentlicher organisiert ist. Das heißt die Stationen haben hier tatsächlich den gewünschten Effekt.“ Natascha Spörle, Sprecherin Bolt Region Süd

Zu der Regulierung der Anbieter meint Spörle, dass eine Vielzahl von Anbietern einen positiven Effekt für die Nutzerinnen und Nutzer habe. So könne man sich für ein passendendes Angebot entscheiden und von niedrigen Preisen profitieren. Ein offener Markt fördere zudem Innovationen, zum Beispiel im Bereich der Sicherheit. Übersetzt bedeutet das also, Bolt findet Parkzonen zwar gut, von einer geringeren Anzahl an Anbietern ist die Firma aber nicht überzeugt.

Erlangen machts vor

Dass die Einführung von Parkzonen für E-Scooter funktionieren kann, zeigt die Stadt Erlangen. Hier gibt es neben einigen "Abstellverbotszonen" bereits mehrere Punkte, an denen die Roller abgestellt werden dürfen, zum Beispiel am Langemarckplatz, am Bahnhofsvorplatz oder der Mozartstraße. Laut eines Sprechers der Stadt Erlangen haben die Beschwerden seitdem abgenommen. Außerdem hätten sich die Verleiher in einem Vertrag darauf verpflichtet, im Falle eines falsch abgestellten E-Scooters, diesen innerhalb von sechs Stunden zu entfernen.

Die Zeichen stehen also gut, dass ein ähnliches Konzept auch in Nürnberg funktionieren kann.