vor 30 Minuten

Parkverbote und Straßensperren für Münchner Sicherheitskonferenz

In München ist an diesem Wochenende Sicherheitskonferenz. Das heißt: Straßen und Parkplätze sind gesperrt, Tramlinien unterbrochen. Wer nicht in die Stadt muss, sollte sie meiden. Die massiven Sicherheitsvorkehrungen treffen auch die A92 und die A9.