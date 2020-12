Parksteiner Logistiker Witron trotzt der Corona-Pandemie

Während viele Branchen unter dem Lockdown und der Corona-Pandemie leiden, expandiert das Oberpfälzer Unternehmen Witron aus Parkstein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. In den kommenden drei Jahren entstehen 2.500 zusätzliche Stellen weltweit, gut 700 davon in der Zentrale in Parkstein.

Firma investiert 160 Millionen Euro

Am Fuße des Basaltkegels Parkstein entstehen seit einigen Monaten 120.000 Quadratmeter Büro- und Produktionsfläche. Investitionsvolumen: 160 Millionen Euro. Damit verdoppelt sich die Unternehmensfläche des Logistik-Unternehmens in der nur 2.300 Einwohner zählenden Gemeinde.

Kunden in Europa, Australien und in den USA

Witron mit seinen weltweit rund 4.500 Mitarbeitern baut vollmechanisierte Kommissionierungsanlagen für Lager von Lebensmittelkonzernen. Solche Anlagen sorgen dafür, dass Paletten für Supermärkte möglichst rationell bestückt werden. Das heißt: Auf einer Palette werden bis zu 100 verschiedene Artikel zusammengepackt, je nachdem, wie es die Lebensmittelläden wünschen. Diese Ladenpakete erleichtern dann das Einsortieren der Ware in den Geschäften, weil sie schon entsprechend sortiert und bestückt sind.

Kunden von Witron sind Konzerne wie Edeka, Rewe aber auch große Warenhausketten aus Frankreich, Spanien, Österreich, Australien und den USA. Am Unternehmenssitz in Parkstein werden die Anlagen entwickelt, konstruiert und zum Großteil auch produziert.

Corona-Pandemie kein Hemmschuh

Gerade während der Corona-Pandemie seien die Konzerne und Lebensmittelläden froh über mechanisierte Anlagen, sagt Witron-Gründer Walter Winkler, weil die Maschinen nicht krank werden könnten wie Mitarbeiter.

Auch Reisebeschränkungen hemmen das Wachstum des Logistik-Unternehmens nicht. Derzeit stellen seine Monteure in den USA oder auch in Kanada neue Anlagen auf, zum Teil mit Ausnahmegenehmigungen für die Anreise, so Winkler "weil die Lebensmittelbranche so wichtig ist".

Und es gibt neue Herausforderungen wie das Onlineshopping von Lebensmitteln. Das erfordere eine andere Logistik in den Lagern der Lebensmittelkonzerne, heißt es.