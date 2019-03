Parkplatz zahlen mit dem Handy jetzt auch in Traunstein

Der Karl-Theodor-Platz ist der größte öffentliche Parkplatz Traunsteins. Für den können Autofahrer jetzt über die "Parkster-App" mit ihrem Smartphone Parkscheine kaufen. Die drei Parkscheinautomaten zum Parkscheinkaufen mit Münzen bleiben aber erhalten.

Parkplatz am Karl-Theodor-Platz als Testgebiet

Zunächst soll abgewartet werden, ob die Autofahrer die Parkschein-App "Parkster" annehmen. Erst dann wolle man entscheiden, ob auch in den Einkaufsstraßen der Innenstadt parken per App möglich wird, so Rathaussprecherin Carola Westermeier.

Software eines schwedischen Unternehmens

"Parkster" wurde von einem schwedischen Start-up-Unternehmen entwickelt und seit vergangenem Jahr bereits in 30 Kommunen eingeführt, unter anderem in Bayrischzell, Schönau am Königssee, Prien und München.

App bringt Kommunen Kostenvorteile

Per Parkster-App den Parkschein zu bezahlen kostet genauso viel, wie am Parkautomaten vor Ort. Der Vorteil für die Kommunen ist, dass sich die Betriebs- und Wartungskosten der Automaten reduzieren und sich weniger Bargeld im Automaten befindet.