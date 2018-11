Parkplatz "verklebt": Streudienst muss Feuerwehreinsatz bezahlen

Am Dienstagmorgen hat ein privater Streudienst zwei Firmengelände und den Parkplatz eines Supermarktes in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) gestreut. Da er aber statt Streumittel Aluminiumnitrat verwendete, entstand eine zähe rutschige Flüssigkeit, die zu mehreren kleineren Unfällen führte. Um 15.41 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Waldkraiburg mit einer 37-köpfigen Mannschaft und mehreren Löschfahrzeugen an, um die Parkplätze und die Reifen der Autos zu reinigen. Der Einsatz dauerte fünf Stunden.

Für die Kosten muss der private Streudienst aufkommen: "Der Einsatz wird dem Verursacher in Rechnung gestellt", sagt Norbert Meindl, Leiter des Waldkraiburger Ordnungsamtes. Gemeinden können nach Artikel 28 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes den Ersatz von Kosten für Feuerwehreinsätze verlangen, sofern sie nicht "unmittelbar der Rettung oder Bergung von Menschen und Tieren dienen".