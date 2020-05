"Parkplatz-Kneipen" sollen Nürnberger Wirten helfen

Parkplätze in der Nürnberger Innenstadt sollen zu temporären Biergärten und Freischankflächen werden. Damit soll den Wirten geholfen werden, die von den Corona-Beschränkungen schwer betroffen sind. Die SPD-Fraktion im Rathaus will prüfen lassen, ob und wo eine derartige Umwandlung in der Nürnberger Innenstadt möglich ist. Einen Probelauf gab es schon im Frühjahr in der Inneren Laufer Gasse.

Beitrag zur Verkehrswende

Die sogenannten "Parkplatz-Kneipen" sind schnell aufgebaut. Sie benötigen kein festes Fundament. Eine Holzkonstruktion schafft auf einem oder zwei Parkplätzen Raum für Tische und Stühle, Sonnenschirme und Grünpflanzen. Weil die Autos draußen bleiben müssten, könnten die "Parklets" auch die Verkehrswende voranbringen. Langfristig gelte es, den Raum in der Stadt wieder mehr für die Menschen zu nutzen, begründete Stadträtin Christine Kayser (SPD) ihren Antrag.

Temporäre Sommerstraßen ohne Verkehr

Die Stadträtin verweist in ihrem Antrag außerdem auf die Idee von sogenannten "Sommerstraßen", die bereits in mehreren europäischen Großstädten eingerichtet wurden. Dabei werden in den verkehrsärmeren Sommermonaten Straßen oder einzelne Fahrspuren zeitweise für den Verkehr gesperrt. Die dadurch entstandenen Begegnungszonen würden die Innenstädte positiv beleben, so Kayser. Deshalb solle die Stadtverwaltung nun zeitnah prüfen, ob mittelfristig auch in Nürnberg solche Sommerstraßen möglich wären.