Parkplatz-Wahnsinn: Lkw-Fahrer unter Druck

Nußdorf am Inn. Am frühen Morgen beginnt die Tour von Lkw-Fahrer Andi Koller. Sein Ziel: Das 850 Kilometer entfernte Hamburg. Kontrovers – Die Story begleitet ihn auf der Tour. Dabei ist die Strecke nicht die größte Herausforderung, sondern einen Parkplatz zu finden, um die vorgeschriebenen Pausen zwischendurch einzuhalten. Es gibt zu wenige Stellplätze für die Laster. Das Problem ist bekannt: Eine Studie der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen aus dem Jahr 2024 kommt zu dem Ergebnis, dass in Deutschland fast 20.000 Lkw-Parkplätze fehlen. Der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung geht sogar von mehr als 38.000 aus.

Eine Pause und ein Platz für die Nacht

Andi Koller soll mit seinem Lkw Strick- und Bügelmaschinen nach Hamburg liefern. Für die Strecke wird er rund 13 Stunden brauchen. Neun Stunden darf er an einem Tag fahren. Dazwischen ist eine Pause von 45 Minuten Pflicht. Und nach jeder Tages-Tour ist eine Ruhezeit von mindestens elf Stunden vorgeschrieben. Das heißt, jeder Lkw-Fahrer braucht pro Schicht zweimal einen Stellplatz – auch Andi Koller: "Ich vermute, dass ich heute zwischen vier und sechs Raststätten anfahren muss, bis ich einen Platz für die Nacht finde."

Gefährliche Parkpositionen

Ruhezeiten von Lkw-Fahrern werden streng kontrolliert. "Es ist heute so, dass sie die Fahrzeuge der neuesten Generation bereits im Vorbeifahren auslesen können. Das heißt, die Kontrolleure müssen mich nicht mal anhalten, um zu sehen, ob mein Tacho grün ist oder nicht." Wer überzieht, dem drohen empfindliche Strafen. "Das kostet, je nachdem wie massiv es ist, von 30 Euro bis in den vierstelligen Bereich", erklärt Koller. Die Strafen müssen die Fahrer in vielen Fällen selbst bezahlen. Auf der A9 Richtung Hof kurz vor Bayreuth fährt der Lkw-Fahrer einen Parkplatz an. "Wir nehmen jetzt einfach den", entscheidet Koller und bringt den Laster quer über mehreren Pkw-Parkplätzen zum Stehen. Denn der Bereich für die Lkw ist bereits voll. Und es kommen noch mehr Laster. Wenn kein Parkplatz frei ist, parken viele trotzdem irgendwo am oder im Rastplatz-Bereich, weil sie ihre vorgeschriebene Pause machen müssen. Das ist manchmal nur eng, manchmal aber auch gefährlich, vor allem, wenn Lastwagen in der Ein- oder Ausfahrt stehen. Es passieren immer wieder schwere Unfälle, weil andere Verkehrsteilnehmer nicht mit geparkten Lkw rechnen und auf sie auffahren.