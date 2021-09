Parkplätze als Bühne: Europäische Mobilitätswoche in Schweinfurt

Nach den Jahren 2019 und 2020 hat die Arbeitsgruppe "Klimafreundliche Mobilität" der Lokalen Agenda 2030 der Stadt Schweinfurt die Europäische Mobilitätwoche für dieses Jahr erneut organisiert - mit vielfältigen Aktionen. Ziel der internationalen Kampagne der EU-Kommission ist, die Bürgerinnen und Bürger für klimafreundliche Mobilität zu sensibilisieren, Aufmerksamkeit für Verkehrsprobleme zu schaffen und umweltverträgliche Fortbewegungsmittel vorzustellen, so die Organisatoren.

Aktionswoche für klimafreundliche Mobilität

In Schweinfurt findet der dritte Durchgang der Veranstaltung vom 16. bis 22. September statt. Offizielle Eröffnung ist am Donnerstag um 17.00 Uhr in der Rathausvorhalle neben der Tourist-Info durch Oberbürgermeister Sebastian Remelé (CSU) und dem Organisator Manfred Röder. Neben Impulsvorträgen zum Thema Mobilität und Energiewende und einer Ausstellung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt in der Rathausvorhalle soll es in diesem Jahr wieder actionreich werden.

Mobile Dankstelle und Parking Week

Am Eröffnungstag werden die Schweinfurter Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen an einer mobilen Dankstelle mit einem kleinen Geschenk überrascht werden. Die Dankstelle wird unterstützt vom ADFC, VCD und BUND, die sich als Verbände für eine nachhaltige Mobilität engagieren. Der Standort und die Uhrzeit der Dankstelle bleiben logischerweise geheim. Die sogenannte Parking Week will aufzeigen, dass Parkflächen auch ganz anders genutzt werden können, um die Stadt lebenswerter zu gestalten. Parkplätze verwandeln sich deshalb in dieser Woche in Ruhe-Oasen, in Spielflächen, Kunstgalerien oder Musikerbühnen. Genaue Standorte und Termine werden kurzfristig angekündigt.

Großer Infotag am Samstag

Am großen Informationstag zur Mobilitäts- und Energiewende auf dem Marktplatz am Samstag, 18. September von 10.00 bis 15.00 Uhr informieren zahlreiche Fachleute über die Möglichkeiten alternativer Mobilität und den Klimawandel. Das Klimobil der Jugend-Umwelt-Station der KJG Schonungen will dabei die Jüngeren mit Experimenten zu den Themen Klimaschutz, Energie und Ernährung begeistern. Alle Kinder erhalten Warnwesten, die sie nach eigenen Vorstellungen vor Ort bemalen können.

Kidical Mass für eine kinderfreundliche Stadt

Kidical Mass, die am Samstag, 18. September ab 14.30 Uhr am Marktplatz stattfindet, setzt sich für kinderfreundliche und lebenswerte Städte ein. Sie ist eine weltweite Bewegung, die es seit 2017 auch in Deutschland gibt. Unter dem Motto "Platz da für die nächste Generation" erobern dabei junge und alte Radfahrer und Radfahrerinnen die Straßen. Begleitet von Polizei und Verkehrswacht fährt die Demo bis zum Ziel am Verkehrsübungsplatz durch die Straßen Schweinfurts, mit einigen Stopps unterwegs an interessanten oder für Radfahrer kritischen Stellen. Letztes Jahr waren an der Fahrt über 70 Radler dabei.

Dokumentarfilm über Klimaaktivisten im Programmkino

Jeder Teilnehmende erhält einen Gutschein für einen ermäßigten Eintritt im KuK für den Dokumentarfilm "Now" (am Sonntag und Mittwoch). Um 16.00 Uhr findet am Verkehrsübungsplatz ein Lastenradwettbewerb statt. Hier können die Eigentümer solcher Gefährte ihr Geschick unter Beweis stellen. Auf einem vorbereiteten Parcours sollen spannende Aufgaben erledigt werden, wobei Spaß im Vordergrund steht. Der Dokumentarfilm "Now" von Jim Rakete ist erst seit August 2021 im Kino zu sehen und wird im Rahmen der EMW von der Lokalen Agenda im KuK als Premiere angeboten. Das ist der Film über die von vielen ersehnte grüne Wende.

Diskussionsrunde und Bürgerdialog

Im Anschluss an die Matinee-Veranstaltung am Sonntag, 19. September um 11.00 Uhr wird zu einer Diskussionsrunde zum Film-Thema eingeladen. Eine zweite Aufführung gibt es am Mi, 22. September um 19.00 Uhr – ebenfalls im KuK. Anlässlich der EMW gibt es zahlreiche Besichtigungsmöglichkeiten von Einrichtungen zur klimafreundlichen Mobilität und zur Energiewende. Als Höhepunkt veranstaltet die Arbeitsgruppe Klimafreundliche Mobilität am Dienstag, 21. September, um 19.00 Uhr in der Rathausdiele einen Bürgerdialog. Im Rahmen der EMW2020 wurden die Bürger und Bürgerinnen aus der Stadt und dem Landkreis Schweinfurt befragt, wie sie die lokalen Mobilitätsangebote bewerten und was sie sich für die Zukunft wünschen.

Die Arbeitsgruppe der Lokalen Agenda 2030 hat die Auswertung erstellt und stellt die Ergebnisse der Bürgerbefragung ausführlich vor. Es schließt sich eine offene Diskussion an, zu der auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung eingeladen sind.