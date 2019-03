Parkkonzept für Reisebusse soll Füssen entlasten

Der CSU Ortsverband Füssen will heute (19.3.2019) im Verkehrsausschuss ein neues Parkkonzept für Reisebusse in der Innenstadt vorstellen. Ziel sei es, so Projektleiter Maximilian Eichstetter vom CSU Ortsverband Füssen, die Verkehrsbelastung zu reduzieren und gefährliche Stellen sicherer zu machen. Busfahrer bräuchten eine klare Vorgabe, wo sie parken können und wo nicht. Die Verkehrssituation verschärfe sich jedes Jahr deutlich, so Eichstetter.

Reisebusse verursachen öfter gefährliche Situationen

Außerdem würden asiatische Reisegruppen von Einheimischen als negativ wahrgenommen. Und das, obwohl zum Beispiel Gäste aus China nur 5,2 Prozent aller Touristen ausmachten. Das Stoppen der Busfahrer und das Aussteige-Verhalten der Passagiere führen häufig zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Jeden Tag um die Mittagszeit fahren bis zu 15 Reisebusse in die Innenstadt zu einem bestimmten Restaurant. 55 Minuten später sind sie wieder in Richtung Sehenswürdigkeiten unterwegs. Man könne die Uhr danach stellen, sagt Eichstetter.

Der Verkehr in Füssen soll besser gelenkt werden

Das Problem sei, betont Projektleiter Eichstetter, dass es vor dem Restaurant nicht genug Stellplätze gebe. Die Busfahrer könnten auch nicht aus der Stadt fahren und außerhalb einen Parkplatz suchen, denn das Zeitfenster wäre dafür zu knapp. Hinzu käme, dass die Busse genau dann in der Stadt "einfallen", wenn auch die Schulkinder nach Hause gingen. Bei der Bevölkerung entstünde so der Eindruck, allein die asiatischen Besucher seien schuld am Verkehrschaos. Es gehe jetzt um eine bessere Lenkung und Steuerung des Verkehrs.

Haltestellen für Reisebusse geplant

In dem 25-seitigen Maßnahmenpaket werden Vorschläge zu Parkdauer, Gebühren, Durchfahrtsverboten und Stellplätzen gemacht. So sind drei Ent- und Beladehaltestellen mit einem Zeitfenster von bis zu 60 Minuten geplant, um auch den asiatischen Reisebusintervallen gerecht zu werden. Bereits im Februar wurden in einem Praxistest alle Strecken und Plätze mit Bussen abgefahren, um entsprechende Vorschläge zu erarbeiten. Die Umsetzung wäre mit nur geringem Kostenaufwand möglich, so der Ortsverband. Nach einer Testphase werde eine zukunftsorientierte Ausgestaltung der Gelände erarbeitet.

"Parkplatzordner" sollen Reisebusse vertreiben

Wegen der zu günstigen Ordnungswidrigkeiten von 15 Euro für falsches Busparken sei es außerdem nötig, in Spitzenzeiten sogenannte "Parkplatzordner" einzuführen. Der gesamte Reisbusverkehr soll dann über die B310 geleitet werden.