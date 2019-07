Parkhaus wird zu Stromquelle in Bayreuth

Der Strom vom Dach soll in die Elektrik des Parkhauses eingespeist werden für die Beleuchtung, die Schranken sowie die Stromtankstelle. Außerdem sollen noch bis zu vier Stellplätze mit sogenannten Wallboxen ausgerüstet werden. An diesen Wallboxen können E- Autos aufgeladen werden.

Energie- Effizienz steigern

Weitere Wallboxen sollen, nach einer entsprechenden Bedarfsanalyse, im Parkhaus aufgestellt werden, so Stadtwerke Geschäftsführer Jürgen Bayer. Auch ein Batteriespeicher sei in der Überlegung. Das Parkhaus am Sportpark wurde bereits mit LED Lampen ausgestattet um die Energie- Effizienz zu steigern. Zum Vergleich: 80.000 Kilowattstunden sind genug Strom um etwa 20 Vier- Personen Haushalte ein Jahr lang zu versorgen.