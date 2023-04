"Parkhaus-Mord": Neffe von getöteter Millionärin wieder frei

Der Fall hatte als "Parkhaus-Mord" weit über München hinaus Schlagzeilen gemacht: Am 15. Mai 2006 wurde die Millionärin Charlotte Böhringer im Penthouse über ihrem Parkhaus erschlagen. Ihr Neffe wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Nun kam er frei.

Restliche Haft zur Bewährung ausgesetzt

Der Münchner verließ am Montag nach fast 17 Jahren Gefängnis die JVA Straubing. Das haben sein Anwalt Peter Witting und die Staatsanwaltschaft München auf BR-Anfrage bestätigt. Die Vollstreckung der Strafe wurde demnach nun zur Bewährung ausgesetzt. Lässt der Verurteilte sich in der Bewährungszeit nichts zuschulden kommen, wird ihm die Reststrafe erlassen.

Lebenslange Haft nach Indizienprozess

Der einstige "Lieblingsneffe" von Charlotte Böhringer, habe sich das Erbe sichern wollen, hieß es nach dem Tod der Frau in der Anklage. 2009 wurde er ausschließlich auf Grundlage von Indizien wegen Mordes verurteilt. Zugleich wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt, was eine mögliche vorzeitige Freilassung nach 15 Jahren ausschloss.

Die Strafvollstreckungskammer legte dann eine Mindesthaftdauer von 17 Jahren fest, die am 17. Mai zu Ende gewesen wäre. Der Verurteilte beantragte mit Erfolg, dass der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Eine wichtige Rolle spielte dabei ein Gutachten, das ihm eine positive Sozialprognose attestierte. Aufgrund seiner Arbeitstätigkeit im Gefängnis wurden dann noch sogenannte "Freistellungstage" angerechnet. Deshalb wurde der mittlerweile 48-Jährige schon jetzt aus der Haft entlassen.

Verurteilter bestreitet die Tat bis heute

Der Verurteilte selbst bestreitet die Tat nach wie vor. Seine Unterstützer bemühen sich seit Jahren um ein Wiederaufnahmeverfahren: der dritte Antrag dazu liegt derzeit bei der Augsburger Staatsanwaltschaft. Familie und Freunde hatten immer wieder versucht, die Unschuld des Verurteilten zu beweisen.

Nach Angaben des Radiosenders Gong 96.3 will der Münchner seine neu gewonnene Freiheit nutzen, um seine Familie zu unterstützen, auch geschäftlich. "Urlaub? Nein. Ich habe jetzt lange genug gesandelt", sagte er dem Münchner Radiosender. Zudem will er an der juristischen Aufarbeitung dranbleiben: "Ich kann jetzt noch nicht aufatmen. Für mich ist der Fall noch lange nicht erledigt. Für mich geht es jetzt erst richtig los."

Bezahlsender Sky verfilmt den Fall

Derweil soll die Geschichte sogar verfilmt werden: Die Dokumentation "Der Parkhausmord" im True-Crime-Format werde gerade gedreht, teilten der Bezahlsender Sky und die Produktionsfirma Bavaria Fiction mit. Es sei einer der spektakulärsten Kriminalfälle Deutschlands und halte bis heute mit den zahlreichen ungeklärten Fragen Justiz und Medien in Atem. Die Ausstrahlung auf Sky und beim Streamingdienst Wow ist im kommenden Jahr geplant.

Mit Informationen von dpa.