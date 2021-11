Parkgebühren in Augsburg sollen maximal steigen

München erstickt wieder im Dauerstau und in Augsburg schaut es nicht viel besser aus, was den Verkehr angeht. Das soll sich ändern, indem eine Autofahrt in die Augsburger Innenstadt unattraktiver, das Parken teurer wird. So befasst sich der Bauausschuss des Augsburger Stadtrats in seiner Sitzung am Nachmittag mit den Parkgebühren: Die sollen steigen und die sogenannte "Semmeltaste" fürs Kurzzeitparken steht vor dem Aus.

Semmeltaste: Nach 13 Jahren soll Schluss sein

Seit dem Jahr 2008 bekommt man in Augsburg für eine Parkdauer von bis zu 30 Minuten einen kostenlosen Parkschein. Eine Vorlage aus der Stadtverwaltung sieht vor, diese als "Semmeltaste" bekannte Kurzzeitpark-Regelung zu streichen.

Freie Parkplätze – mehr Autos

Die Verwaltung begründet das Vorhaben damit, dass der "Parksuchverkehr" erheblich zugenommen habe. Sie geht davon aus, dass Parkplätze ohne die Semmeltaste länger belegt werden würden. Sie nimmt an, dass es ohne die Kurzzeitparkregelung unwahrscheinlicher wird, dass man einen freien Parkplatz findet. Der Verkehr werde deshalb zurückgehen, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt steigen, so die Hoffnung.

Die V-Partei schreibt in einem Antrag zur Abschaffung der "Semmeltaste" an Augsburgs Oberbürgermeisterin, dass durch das Angebot des kostenlosen Kurzparkens nicht nur zusätzliche Autos direkt in die Stadtmitte gelockt würden, auch die Besserstellung im Vergleich zum öffentlichen Personennahverkehr sei absolut nicht mehr zeitgemäß. Neben ökologischen Aspekten sei es auch ökonomisch nicht länger vertretbar, öffentlichen Parkraum in der Innenstadt kostenlos zur Verfügung zu stellen. Höhere Parkgebühren sollen dazu beitragen, perspektivisch den ÖPNV in Augsburg kostenlos anbieten zu können.

Parkgebühren in Augsburg so hoch wie möglich

Geplant ist außerdem, die Parkgebühren in Augsburg auf die in Bayern maximal zulässigen Beträge zu erhöhen: Im Bereich der Innenstadt, wo die Parkplätze besonders begehrt sind – die Verwaltung spricht von einem "hohen Parkdruck" – soll man künftig 2,60 Euro statt zwei Euro pro Stunde bezahlen; an Parkautomaten im übrigen Stadtgebiet sollen die Gebühren von 60 Cent auf einen Euro pro Stunde steigen.

Ausweitung der teuren Parkzone geplant

Damit Parkplatzsucher in der Innenstadt nicht auf die südliche Maxstraße und auf den Ulrichsplatz ausweichen, sollen beide in die teurere 2,60 Euro-Zone aufgenommen werden. Für die Umrüstung der Parkautomaten veranschlagt die Verwaltung 10.000 Euro.

Entwicklung der Einnahmen unsicher

Eine konkrete Prognose zur Entwicklung der Einnahmen aus den Parkgebühren gibt die Stadt Augsburg nicht ab – da die Erhöhung ja dazu führen soll, dass weniger Verkehr in die Innenstadt kommt und schwer vorherzusehen ist, wie weit dieser Effekt reichen wird. Wie oft die "Semmeltaste" derzeit benutzt wird, ist unklar. Die Parkscheinautomaten zeichnen dazu keine Daten auf.