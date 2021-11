Parken und ÖPNV: Worüber der Würzburger Stadtrat nun abstimmt

Parken, ÖPNV, Grünflächen: Ein ganzes Bündel an Themen wollen mehrere Fraktionen im Würzburger Stadtrat angreifen. Einen Monat ist es her, dass Grüne, Linke, FDP, Freie Wähler, ÖDP, "Bürgerforum Würzburg" und "Zukunft für Würzburg" ihr neues Konzept vorgestellt haben. Jetzt am Donnerstag will der Stadtrat entscheiden, ob der Antrag weiterverfolgt wird.

Weniger Oberflächenparkplätze in der Innenstadt

Unter dem Titel "Besser leben im Bischofshut" haben die Fraktionen ein gemeinsames Papier ausgearbeitet. Mit "Bischofshut" ist der Kern der Würzburger Innenstadt gemeint, dessen Umgrenzung an eine Mitra erinnert.

Sieben Seiten umfasst der Antrag. Darin beschreiben die beteiligten Fraktionen, wie sie sich Verkehr, Mobilität und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt vorstellen. Eine Maßnahme fällt besonders ins Auge: Die Bezahlparkplätze am Straßenrand sollen im "Bischofshut" wegfallen. Insgesamt wären das knapp 450 Stück. Dort parken dürften dann nur noch Anwohner oder Menschen mit Behinderung. Ausgenommen von der Regelung wären auch Handwerker und Lieferanten.

CSU will Parkplätze am Straßenrand erhalten

Insbesondere an dieser Stelle stößt der Antrag auf Kritik, zum Beispiel von der Stadtratsfraktion der CSU. Ihr Fraktionsvorsitzender Wolfgang Roth äußerte sich kurz nach Veröffentlichung umfassend zu dem Konzept. Lediglich "punktuell" könne es sich die CSU vorstellen die Entfernung von Oberflächenparkplätzen zu unterstützen, so Roth. Auf Ablehnung stößt bei der CSU außerdem, dass die Würzburger Talavera laut Antrag kostenpflichtig werden soll. Dort befinden sich bis zu 1.000 Parkplätze – fußläufig zur Innenstadt und bislang kostenlos. An diesen Positionen habe sich in den letzten fünf Wochen auch nichts geändert, heißt es von der CSU.

Mehr Stellflächen im Parkhaus, weniger am Straßenrand

Der Antrag sieht allerdings auch die Schaffung neuer Stellflächen vor. Angedacht ist dafür zum Beispiel ein neues Parkhaus, auf dem Gelände des Bürgerspitals. 640 zusätzliche Stellflächen in Parkhäusern sollen entstehen, so sieht es das Konzept vor. Erst dann sollen die bestehenden Oberflächenparkplätze verschwinden.

Für Wolfgang Weier, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins "Würzburg macht Spaß", ist das eines der Kernargumente, warum er dem Antrag in weiten Teilen positiv gegenübersteht. "Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht zum Niedergang des Würzburger Handels und schon gar nicht der Gastronomie führt", sagt Weier. Voraussetzung dafür sei aber insbesondere, dass sich die Stadt zunächst um die versprochenen neuen Parkplätze kümmert. Ebenso wichtig ist es ihm, dass die Erreichbarkeit ins Würzburger Umland weiterhin gegeben ist.

Grünanlagen und mehr ÖPNV

Doch nicht nur zum Thema Parken in der Innenstadt sind in dem Antrag Ideen formuliert. Eine unvollständige Übersicht:

Ein Teil der freigewordenen Flächen in der Innenstadt soll begrünt werden.

Es sollen zusätzliche Fahrradstellplätze entstehen.

In der Innenstadt soll es mehr Sitzgelegenheiten als aktuell geben.

Beim ÖPNV sieht das Konzept unter anderem eine engere Taktung der Straßenbahnen vor.

Der dünner getaktete Sommerfahrplan der Straßenbahn soll künftig entfallen.

Ein Parkplatz am Stadtrand Richtung Randersacker, die sogenannte Feggrube, soll zu einem Park&Ride-Parkhaus umgewandelt werden. Gleichzeitig soll geprüft werden, ob die Straßenbahnlinie bis dorthin verlängert werden könnte.

SPD: Zustimmung und Kritik

Nach eigenen Angaben haben die beteiligten Fraktionen fünf Monate an dem Antrag gearbeitet. Neben den Stadträten der CSU waren nur AfD und SPD nicht beteiligt. Deren Fraktionsvorsitzender Alexander Kolbow (SPD) will voraussichtlich für den Antrag stimmen. Auch wenn er bemängelt, dass bei einigen Eckpunkten "nur die Verpackung" neu sei. "Spannend ist, ob man es schafft, aus den Papieren konkretes Handeln zu schaffen", sagt Kolbow. Unklar ist für ihn zum Beispiel, ob ein Park&Ride-Parkhaus an der Feggrube sinnvoll und umsetzbar ist.

Antragssteller hätten Mehrheit im Stadtrat

Die Antragssteller kommen mit ihren Fraktionen auf 29 Sitze im Stadtrat. Das wäre eine Mehrheit bei insgesamt 51 Sitzen, inklusive Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU). Dieser hatte in der letzten Stadtratssitzung auf CSU-Anfrage bestätigt, dass städtische Angestellte an der Ausarbeitung des Konzeptes beteiligt gewesen sein sollen. Der Vorwurf: Würzburgs zweiter Bürgermeister Martin Heilig (Grüne) könnte dadurch sein Amt im Rathaus nicht ausreichend von seiner Tätigkeit als Politiker getrennt haben.

Sandra Vorlová, Fraktionsvorsitzende der Grünen, widerspricht diesem Vorwurf. Heilig habe "seine Arbeit als Klimabürgermeister getan". Mitarbeiter der Stadt hätten an den Gesprächen zum Konzept nie teilgenommen.

Die Sitzung des Stadtrats beginnt am Donnerstag um 15 Uhr. Wie bereits in den vergangenen Wochen wird die Sitzung live auf dem Youtube-Kanal der Stadt Würzburg übertragen.