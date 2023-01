Parken in Unterfranken: Gebühren steigen weiter

Nachdem die Parkgebühren in Würzburg bereits vor etwa einem halben Jahr gestiegen sind, müssen ab dem 1.Febraur auch Bürgerinnen und Bürger in Aschaffenburg mehr bezahlen. Der Aschaffenburger Stadtrat beschloss die Gebührenerhöhung schon im vergangenen Jahr. Demnach betrifft die Erhöhung sowohl die städtischen Parkhäuser, die von den Stadtwerken betrieben werden, als auch die Stellplätze im öffentlichen Raum.

Die Tarife in den Parkhäusern und Tiefgaragen steigen um 20 Cent pro Stunde mit Ausnahme des Nachttarifs. Von 22.00 bis 6.00 Uhr bleibt der Preis mit 50 Cent pro halbe Stunde unverändert.

Ein Euro statt 50 Cent in der Aschaffenburg Innenstadt

Die erste Stunde in den Parkhäusern in Aschaffenburg kostet 1,70 Euro, die zweite 3,40 Euro. Jede weitere Stunde wird mit 1,10 Euro berechnet. Straßenparker zahlen ab dem 1. Februar an allen 42 Parkscheinautomaten in der Aschaffenburger Innenstadt einen Euro je angefangener halber Stunde. Bisher waren 50 Cent für eine halbe Stunde fällig und 50 Cent für jede weitere Viertelstunde. Der Effekt: Kurzzeitparker kommen zum Teil auf den Straßenparkplätzen günstiger weg. Wer längere Erledigungen plant, ist im Parkhaus besser aufgehoben.

Stadtrat in Schweinfurt berät über Parkgebühren

Seit 1992 sind die Parkgebühren in der Stadt Schweinfurt nicht mehr erhöht worden. Das könnte sich nun ändern. Der Schweinfurter Stadtrat beschäftigt sich am Dienstagnachmittag mit diesem Thema. So sollen etwa sowohl die Parkgebühren in den Tiefgaragen als auch auf den oberirdischen Parkplätzen erhöht werden – und das von einem Euro auf zwei Euro pro Stunde.

Parkgebühren in Schweinfurt seit 30 Jahren nicht gestiegen

Die Stadtverwaltung erklärt die Notwendigkeit der Kostensteigerung damit, dass die Bau- und Unterhaltungskosten der Parkplätze in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind. So hat die Stadt Schweinfurt in den vergangenen Jahren etwa die Tiefgarage "Graben" für rund 4,2 Millionen Euro saniert. Die Stadt möchte mit der Erhöhung der Parkgebühren vermeiden, dass die seit über 30 Jahren gleichgebliebenen Parkgebühren und die gestiegenen Bau- und Unterhaltungskosten noch weiter auseinandergehen. Auch das Klimaschutzkonzept und das Klimaneutralitätsziel der Stadt Schweinfurt spielen hier eine Rolle, denn die Stadt möchte möglichst weniger Autos und den damit verbundenen Parksuchverkehr in der Innenstadt haben.

Die oberirdischen Stellplätze sollen in Schweinfurt künftig in zwei Zonen aufgeteilt werden: In Zone 1 (Innenstadt) beträgt die Gebühr dann 2,00 Euro je Stunde. Neu wird dabei die Taktung mit drei Minuten je 10 Cent sein. Somit wäre künftig auch das "nur schnell zum Bäcker oder zur Apotheke Springen" kostengünstig möglich, ohne dafür gleich zwei Euro in den Parkautomaten einwerfen zu müssen. Dies kommt einer "Brötchentaste" gleich. In der Zone II, die das restliche Stadtgebiet – hier nur das bewirtschaftete – umfasst, soll die Stunde 1,50 Euro kosten.

Parkeinnahmen in Schweinfurt auch nach Erhöhung nicht kostendeckend

Um bei den Tiefgaragen vollständig kostendeckend zu sein, müssten die Parkgebühren laut Verwaltung sogar auf rund 2,60 Euro pro Stunde angehoben werden. Eine solche Erhöhung kommt für die Stadt aber nicht in Frage. Deshalb soll künftig die erste und zweite Stunde jeweils 2,00 Euro kosten, die dritte Stunde 1,50 Euro und die vierte sowie jede weitere Stunde 1,00 Euro.

Aktuelle Parkgebühren in Würzburg

In Würzburg kostet das Parken im Kernbereich, innerhalb des "Bischofshuts" 1,20 Euro je angefangener halben Stunde. In der Parkzone II, rund um den "Ringpark" zahlen Autofahrer je angefangene halbe Stunde einen Euro. In der Parkzone III, weiter vom "Ringpark" entfernt, kostet die halbe Stunde 50 Cent.