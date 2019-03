Parken am Steinberger See ab sofort kostenpflichtig

Das Parken am größten See der Oberpfalz kostet jetzt zwischen einem und vier Euro, je nach Standort und Dauer. An der neuen Touristenattraktion, der begehbaren Riesenholzkugel, wird das zweistündige Kurzzeitparken nicht angeboten. Hier und an der Wakeboardanlage beginnen die Gebühren bei drei Euro. Es gibt auch eine Jahreskarte, sie gilt nur am Damm zwischen Knappensee und Steinberger See und am Südufer. Das Parken außerhalb gekennzeichneter Flächen ist verboten.

Besucheransturm am Seeufer

Im März starten am Steinberger See auch die Bauarbeiten für eine neue Verkehrsführung und weitere Parkplätze. Am ersten sonnigen Wochenende im Februar wurde das Seeufer von tausenden Besuchern überrannt. Entscheidend dazu beigetragen hat die neue Erlebnisholzkugel, doch der See ist generell ein beliebtes Ausflugsziel. Die Polizei verwarnte über 90 Autofahrer - vor allem, weil sie Rettungswege zugeparkt hatten. Mit einem solchen Ansturm hatte die Gemeinde Steinberg so früh im Jahr noch nicht gerechnet. Nun wurden zusätzliche Ausweichparkplätze eingerichtet.

Polizei will rigoros abschleppen

An Wochenenden mit guter Wetterprognose sind Einweiser im Einsatz, um Parkplätze und Zufahrten rechtzeitig zu schließen und Besucher zum nächsten freien Parkplatz zu lotsen. Der Zweckverband für Kommunale Verkehrssicherheit kümmert sich darum, dass Zufahrts- und Rettungswege frei bleiben. Die Schwandorfer Polizei kündigte an, rigoros abzuschleppen.

Die Industriestraße - künftig Hauptzufahrt zu den Freizeitangeboten - bekommt eine Abbiegespur. Das soll ebenso für Entlastung sorgen wie der Bau weiterer Parkplätze gegenüber der Kugel und an der Seepromenade.