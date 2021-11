Park + Ride-Projekt in Roßtal: Weniger Verkehr und wildes Parken

"P+R 4.0" heißt das Pilotprojekt in Sachen Park and Ride (P+R) des Verkehrsverbundes Nürnberg (VGN), das derzeit im Landkreis Fürth getestet wird. Der Fürther Landrat Matthias Dießl (CSU), Rainer Gegner, Bürgermeister der Gemeinde Roßtal (SPD) und Andreas Mäder, VGN-Geschäftsführer des VGN) stellten es am Donnerstag vor. Sie erhoffen sich von dem neuen Leitsystem weniger Verkehr und wildes Parken. Denn Autofahrerinnen und Autofahrer sollen damit genauer informiert werden, auf welcher P+R-Anlage noch freie Parkplätze zur Verfügung stehen.

Test-Parkplatz am Bahnhof Roßtal: Infos schon auf der B14

Zunächst ist die P+R-Anlage am Bahnhof Roßtal mit Kamera-Sensoren ausgestattet worden. Diese erfassen ein- und ausfahrende Fahrzeuge verpixelt, so Landrat Matthias Dießl. "In Echtzeit ermittelt das System, wie viele freie Parkplätze vorhanden sind. Die Informationen werden dann direkt an einen Rechner weitergeleitet und stehen so für verschiedene Auskunftssysteme zur Verfügung." Eine Anzeigetafel auf der Bundesstraße 14 gibt aktuell Auskunft, wie viele Parkplätze am Bahnhof Roßtal unbelegt sind.

"Wer mit dem Auto auf der B14 fährt, die ja bei Stein oft mit Staus belegt ist, und sieht, dass Plätze zum Parken frei sind, steigt vielleicht dann doch auf den ÖPNV um." Rainer Gegner (SPD), Bürgermeister von Roßtal

Vom Privat-Pkw auf die "Öffis" lenken

Angesichts der Verkehrswende gehe es darum, möglichst viel Verkehr vom Pkw auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu lenken und zwar schon weit außerhalb der Zentren, so Andreas Mäder, der Geschäftsführer des VGN.

Durch das System könne auch der Verkehr zur Parkplatzsuche in dem Bereich der P+R-Anlage reduziert werden, hieß es bei der Vorstellung. Außerdem komme es den Anwohnern zugute, weil man dadurch wildes Parken rund um die P+R-Anlage vermeiden könne.

In Planung: aktuelle Parkplatz-Infos in App, Navi und Web

Voraussichtlich zum Jahresende sollen dann die freien P+R-Parkplätze auch unter der Webseite vgn.de und in der VGN-App angezeigt werden. Sukzessive sollen alle 130 P+R-Anlagen im Gebiet des VGN einbezogen werden.

Für die Zukunft ist geplant, die freien P+R-Plätze auch auf den Navigationsgeräten in den Autos anzuzeigen. Mithilfe der Informationen aus den Pilotprojekten könne dann der Freistaat eine Ausweitung des Systems auf ganz Bayern prüfen, so der Fürther Landrat Dießl.