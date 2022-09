Park and Ride in Würzburg: Probleme bei möglichem Parkhaus

Schon lange wollen Verwaltung und Stadtrat in Würzburg ein Parkhaus für ein Park and Ride-Angebot bauen. Es waren auch bereits verschiedene Standorte dafür im Gespräch. Zuletzt hat ein interfraktionelles Bündnis mit seinem Konzept "Besser leben im Bischofshut" die Feggrube im Stadtteil Sanderau vorgeschlagen, inklusive Straßenbahn-Anbindung. Eine Studie sollte klären, ob der Standort infrage kommt und die Straßenbahn bis dorthin verlängert werden kann. Das Ergebnis: Der Gutachter hält den Standort grundsätzlich für geeignet – allerdings sei ein Parkhaus dort "weder zeitnah noch preiswert zu realisieren".

Mehrere Gründe sprechen dagegen

Der Gutachter klärt über mögliche Herausforderungen in dem Bereich auf: Bislang ist das Areal Feggrube als "Öffentliche Grünfläche" im Bebauungsplan festgesetzt; ein bewirtschaftetes Parkhaus würde die Ausweisung eines Gewerbegebiets voraussetzen. Der Bebauungsplatz müsste neu aufgestellt und der Flächennutzungsplatz geändert werden, was bis zur Genehmigung bis zu zwei Jahre dauern könne, so der Gutachter. Ein weiteres Problem besteht darin, dass das Areal im Überschwemmungsgebiet des Mains liegt. Die Ausweisung neuer Baugebiete sei dort nicht erlaubt.

Hohlräume unter der Erde könnten Bau erschweren

Der Gutachter empfiehlt außerdem, ein sogenanntes Baugrundgutachten des bislang unbefestigten Parkplatzes Feggrube zu beauftragen: Zehn Meter unter der Erde könnten Hohlräume sein, die den Bau erschweren. Auch der Zuschnitt des Grundstücks sei ungünstig: Ein Parkhaus müsste aufgeständert werden auf rund sieben Meter hohe Stelzen, um die Straßenbahn nicht zu behindern. Damit wäre auch die Überschwemmungsgefahr berücksichtigt.

Bedenkt man all diese Randbedingungen könnten insgesamt 390 Pkw- und 14 Motorrad-Stellplätze errichtet werden. Dafür allein lägen die Kosten bei etwa zwölf Millionen Euro, heißt es im Gutachten.

Zusätzliche Kosten durch Verlängerung der Straßenbahn

Noch nicht mitgerechnet sind da die Kosten für die Verlängerung der Straßenbahn bis zum künftigen Parkhaus. Der Gutachter sieht allerdings auch hier mehrere Probleme: Am neuen Endpunkt fehlen die Flächen für ein zweites Gleis – andernfalls müsste in Kleingärten im Privatbesitz eingegriffen werden. Eine zweite Linie zur Feggrube müsste deshalb weiterhin an der Königsberger Straße enden, was zu der "betrieblich unsinnigen und unwirtschaftlichen Situation" führen würde, dass auf einer Distanz von 400 Metern zwei Wendeschleifen notwendig wären, so der Gutachter.

Neues Parkhaus soll weggefallene Plätze ausgleichen

Die Stadtverwaltung betont, dass mit dem Parkhaus Parkplätze geschaffen werden sollen, die in der Innenstadt wegfallen. So sieht es ein Teil des Konzepts "Besser leben im Bischofshut" vor, das ein Bündnis der Grünen, Linken, Freien Wähler, FDP/Bürgerforum mit Stadträten der ÖDP, "Würzburger Liste" und "Zukunft für Würzburg" im November 2021 im Stadtrat mehrheitlich beschlossen hat. "Der Nutzen der Straßenbahnverlängerung wird als gering angesehen", so ein Fazit der Stadtverwaltung.

Stadtverwaltung möchte Parkraum in der Innenstadt neu gestalten

Nach wie vor bestehe aber der Wunsch, den Parkraum in der Innenstadt neu zu gestalten und im Zuge der Klimaanpassung neu aufzustellen. Daher werde Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) im nächsten Jahr zu einem "Runden Tisch Parkhäuser" einladen und nach einer Lösung suchen, die die Stadt "finanziell nicht überfordert sowie gesamtgesellschaftliche akzeptiert wird".

Anderer möglicher Standort kommt bereits in Betracht

Vor der Veröffentlichung der Gutachten-Ergebnisse hatte die Stadtrats-CSU bereits einen anderen Vorschlag präsentiert: Das Parkhaus sollte auf dem Gelände der Klara-Oppenheimer-Schule gebaut werden, die ohnehin sanierungsbedürftig ist und mit großer Wahrscheinlichkeit abgerissen wird. Beim Neubau könne ein Parkhaus direkt mitgeplant werden, so Roth. Die Straßenbahn-Verlängerung bräuchte es dann nicht. Eine Idee, für die Grünen-Stadtrat Martin Heilig grundsätzlich offen sei, wie er gegenüber BR24 erklärt.