„Parents for Future“ schließen sich Klimaschutz-Demo an

In Nürnberg kamen rund 2.300 Demonstranten in die Innenstadt, teilt die Polizei mit. In Erlangen gingen rund 800 Menschen für einen besseren Klimaschutz auf die Straße. Unter ihnen waren neben Kindern und Jugendlichen auch viele Eltern, die sich unter dem Hashtag „Parents for Future“ der Umweltbewegung anschließen. Mittlerweile hat sich in Erlangen eine eigene „Parents for Future“-Gruppierung gegründet die sich zunehmend für ihre demonstrierenden Kinder einsetzt.

Schüler, Eltern, Klassen und Schulen protestierten

Zusammen mit anderen Eltern war Gruppen-Vertreter Andreas Jenne am Erlanger Stadtplatz um die jungen Aktivisten zu unterstützen: „Ihr Kinder fordert einen Klimaschutz und eine friedliche, weltweite Revolution. Ihr habt Recht damit. Wir brauchen den Mut Großes zu denken und ihr habt Großes gedacht“, so Jenne bei der Kundgebung in der Erlanger Innenstadt. Neben Kindern, Jugendlichen und Eltern haben an der Demonstration auch komplette Schulklassen und sogar ganze Schulen teilgenommen.