Paralympics in Tokio: Zwei gebürtige Oberpfälzer treten an

Bei den heute startenden Paralympics in Tokio treten unter anderem zwei Sportler mit Handicap aus der Oberpfalz an: Die Rollstuhlbasketball-Spielerin Svenja Mayer aus Amberg sowie der gebürtige Regensburger und Radsportler Matthias Schindler. Für beide querschnittsgelähmten Sportler ist es die erste Teilnahme an den paralympischen Spielen.

Paralympics-Teilnehmer und leidenschaftlicher Polizist

Schindler, der mittlerweile in Nürnberg wohnt und nebenbei bei der Bayerischen Polizei arbeitet, wurde 2011 am Rückenmarkskanal operiert. Dort dort wurde ihm ein Tumor entfernt. Seitdem kann er seine beiden Beine nicht spüren, sie sind taub.

2013 fing er mit dem Rennradfahren an und gehörte schon bald zum Bayerischen Landeskader. Inzwischen ist der 39-Jährige unter anderem dreimaliger Vizeweltmeister (2018/19/21) im Zeitfahren und Gesamtweltcupsieger (2018). Gestern reiste Schindler nach Tokio und will dort am 31. August die Goldmedaille im Zeitfahren holen.

Rund zehn Wochen hat er in diesem Jahr schon auf Mallorca trainiert und zuletzt im italienischen Livigno und in St. Moritz in der Schweiz – Höhentraining für eine bessere Kondition.

Ambergerin tritt am Donnerstag an

Die 30-jährige Ambergerin Svenja Mayer zwingt 2011 ein schwerer Unfall in den Rollstuhl: Auf dem Heimweg von der Arbeit wird die damals 19-jährige auf dem Fahrrad beim Abbiegen von einem LKW übersehen, erfasst und lebensgefährlich verletzt. Es steht zur Diskussion, ob ein Bein amputiert wird, doch die Ärzte können es erhalten. Heute gibt ihr das Bein – trotz Querschnittlähmung – Stabilität im Rollstuhl.

Für Svenja Mayer, die mittlerweile in Ludwigshafen wohnt, ging die Berufung in den bayerischen Landeskader schnell. 2018 rückte sie in die Nationalmannschaft auf. EM- und WM-Bronze (2018 und 2019) hat die gebürtige Ambergerin schon.

Nun muss sie sich zusammen mit den anderen nominierten deutschen Damen in der Gruppenphase mit den Teams aus Großbritannien, Kanada, Australien und Japan messen. Auftakt ist am Donnerstag (26.08.) gegen Australien. Insgesamt sind in Tokio 133 deutsche Athletinnen und Athleten am Start.