Parallel zur Europawahl: Bürgerentscheide in der Oberpfalz

Bürger von Burglengenfeld in der Oberpfalz stimmen am Sonntag darüber ab, wie künftig die Grundschulversorgung der Kinder aussehen soll. Die Frage des Bürgerentscheids lautet:

"Wollen Sie, dass in Burglengenfeld ein zweiter eigenständiger Grundschulstandort geschaffen wird?" Frage des Bürgerentscheids

Zum Hintergrund: Aufgrund einer Prognose zur weiteren Entwicklung bei Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen hatte der Burglengenfelder Stadtrat im März 2018 einen Erweiterungsbau für die bestehende Hans-Scholl-Grundschule im Naabtalpark beschlossen. Dieser soll mit den bestehenden Gebäuden verbunden werden und zwölf Räume umfassen – für drei weitere Klassen sowie sogenannte Differenzierungsräume, die im aktuellen Komplex aus Platznot als Klassenzimmer genutzt werden. Ende 2018 begann dann aber eine Bürgerinitiative, unter dem Motto "Kleine Kinder, kleine Schulen, kurze Wege" Unterschriften für den Bürgerentscheid zu sammeln.

Unterschriften an Bürgermeister Gesche übergeben

Ein Argument: Die Größe der erweiterten Schule, die schon jetzt rund 490 Schüler hat und damit zu den größten Grundschulen in der Oberpfalz gehört. Die Befürworter der Erweiterung verweisen dagegen auf die verkehrsgünstige Lage der Grundschule und ihre Nähe zu Sportanlagen und dem Bulmare-Bad. Im Februar 2019 wurden Listen mit insgesamt 1.136 Unterschriften an Bürgermeister Thomas Gesche (CSU) übergeben. Laut Stadt waren 1.058 gültig, das Quorum von 962 Stimmen wurde erreicht. Am 28. Februar beschloss der Stadtrat dann, den Bürgerentscheid durchzuführen.

Noch viele ungeklärte Fragen

Allerdings betonte der geschäftsleitende Beamte der Stadt, Thomas Wittmann, bei einer Stadtratssitzung, dass eine ganze Reihe von Fragen zu einem möglichen zweiten Grundschulstandort noch ungeklärt seien: Grundstück, Finanzierung, öffentliche Förderung, Baugenehmigung, Verkehrserschließung. Und zunächst müsse die Stadt erst einmal bei der Regierung der Oberpfalz eine Genehmigung für eine neue Schule beantragen. Das Raumprogramm für die eigentlich beschlossene Grundschulerweiterung sei auf einen Neubau nicht übertragbar.

Der Bürgerentscheid hat Erfolg, wenn eine Mehrheit für den zweiten Standort stimmt und diese Mehrheit mindestens 20 Prozent aller Stimmberechtigten in Burglengenfeld abdeckt. Da die Auszählung der Europawahlstimmen Vorrang hat, dürfte es etwas länger dauern, bis das Ergebnis des Bürgerentscheids am Sonntagabend feststeht.

Neumarkter stimmen über Gestaltung des Stadtparks ab

Um die künftige Gestaltung des Stadtparks geht es bei einem Bürgerentscheid in Neumarkt in der Oberpfalz. Die zentrale Frage lautet:

"Sind Sie dafür, dass die über 100 von der Fällung bedrohten Bäume im Neumarkter Stadtpark erhalten bleiben und der Stadtpark ökologisch umgestaltet wird." Frage des Bürgerentscheids

Diese Frage beinhaltet auch fünf weitere Unterfragen, unter anderem zum Erhalt von Büschen, Sträuchern und Unterholz, der Freilegung des bisher verrohrten Leitgrabens oder der Miteinbeziehung eines Parkplatzes. Durch letzteres soll die Grünfläche laut Stadt um rund 3.500 Quadratmeter vergrößert werden. Außerdem sind Sitzbereiche und Spielflächen im Park geplant.

Gegner des über fünf Millionen Euro teuren Projekts, für das auch bereits hohe Fördersummen zugesagt sind, sehen im Rahmen des Umbaus des Parks Bäume in Gefahr. Oberbürgermeister Thomas Thumann (Freie Wähler) verweist in einer Bürgerinformation aber unter anderem darauf, dass der Großteil der aktuell rund 380 Bäume auf dem Areal gar nicht angetastet werde und 47 Neuanpflanzungen geplant seien.

Im März wurden von Naturschützern Listen mit mehr als 2.300 gültigen Unterschriften übergeben. Diese Zahl reichte für die Zulässigkeit des Bürgerentscheids aus. Der Bund Naturschutz und die SPD sowie Unterstützer fordern die Neumarkter auf, beim Entscheid mit "Ja" zu stimmen, CSU und UPW mit "Nein".