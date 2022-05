Paragrafen und Pokale: Würzburger Gamer gründen eSport-Verein

Digitaler Sport wird immer populärer in Würzburg. Etwa 200 bis 300 sogenannte Gamer gibt es hier. Jetzt wollen einige Aktive einen Verein gründen. Das Ziel: Professioneller werden und die eSport-Szene in der Stadt fördern.

Mit Headset, Maus und Tastatur

Sechs junge Menschen mit Kopfhörern: die Gesichter hochkonzentriert, die Hände fliegen über Maustasten und Tastatur. Auf den Computer-Bildschirmen flimmern Explosionen. Die Anspannung im Raum ist greifbar. Zwischen den Spielerinnen und Spielern herrscht ein reger Austausch. Über die Headsets stehen sie miteinander in Kontakt, rufen in Windeseile Kommandos hin und her, die für Außenstehende kaum verständlich sind. Dann, plötzlich, leuchtet auf den Bildschirmen in großen Buchstaben: "Victory". Das Team hat gewonnen.

Diszipliniertes Training mit Methoden aus dem Profi-Sport

Der Sieg ist das Ergebnis disziplinierter Arbeit. Mehrmals pro Woche treffen sich die Studierenden der Uni Würzburg zum gemeinsamen Training. Geübt wird Geschicklichkeit, Taktik und Strategie – und vor allem gute Kommunikation. Zu den Trainingseinheiten gehören auch regelmäßige Nachbesprechungen vergangener Spiele. Die video-basierte Fehlerauswertung erinnert an den modernen Profi-Fußball.

Vereinsgründung soll eSport in Würzburg fördern

Von der Weltspitze sind die eSportler in Würzburg noch ein bisschen entfernt. Trotzdem wollen sie ihr Hobby noch professioneller verfolgen. Vergangene Woche haben sie deshalb einen eigenen eSport-Verein gegründet, den ersten in Würzburg. 25 Teams gibt es in der Universitätsstadt – bisher sind sie in einer Hochschulgruppe organisiert. Das schränkt ein, etwa weil in manchen Ligen nur Studierende der Uni Würzburg mitmachen können. 25 Teams sind überdurchschnittlich viel für eine Stadt von der Größe Würzburgs. Zum Vergleich: In Bayreuth, einer anderen Uni-Stadt, die in Bayern für ihre aktive eSport-Szene bekannt ist, gibt es lediglich elf Mannschaften.

Die Gamer wollen mehr Leute für den digitalen Sport begeistern

Der Grund ist auch, dass die Würzburger Szene schon immer offen war für Neueinsteiger mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Etwa 200-300 aktive Spielerinnen und Spieler gibt es hier. Aus dieser Masse will der neu gegründete Verein seine Mitglieder schöpfen.

Bei der Gründungssitzung in den Räumen der Würzburger Informatik-Fakultät wirken die jungen Zocker fast ein bisschen wie ein ganz normaler Schrebergartenverein. Schriftführer werden benannt, Sitzungsleiter Maximilian Gmöhling geht die Tagesordnung Punkt für Punkt durch: Protokollführung statt Jagd nach High-Scores. Doch hinter den Paragrafen verbirgt sich eine Menge Ehrgeiz. Mit der Vereinsgründung hoffen die aufstrebenden Athleten jetzt auch auf Sponsoren – und irgendwann, hoffentlich, ein eigenes Vereinsheim.