Paradiesische Zustände für die Haselmaus

Die Haselmaus soll sich wohlfühlen – das ist das Ziel des Landkreises Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim und der Regierung von Mittelfranken. Um die Lebensbedingungen für die sieben Zentimeter kleinen Tiere zu verbessern, wird in einem ersten Schritt erfasst, wo die Haselmäuse im Landkreis genau vorkommen. Deshalb hat die Regierung von Mittelfranken jetzt ein Kartierungsprojekt gestartet.

Haselmaus-Zählung mit Röhren

Im westlichen Landkreis werden dafür Röhren angebracht, in denen Haselmäuse gerne leben. Drei Mal im Jahr soll dann überprüft werden, ob sich Tiere in diesen künstlichen Behausungen eingenistet haben oder nicht. Anschließend soll in den Gegenden, wo die Haselmaus nachgewiesen wurde, der Lebensraum für die Tiere verbessert werden. Es können zum Beispiel neue Hecken und Feldgehölz gepflanzt werden, heißt es von der Regierung von Mittelfranken. So sollen verschiedene Naturräume wie etwa kleine Waldstücke, miteinander verbunden werden, um den Tieren das Wandern zu erleichtern.

Kleine Waldstücke sollen verbunden werden

Der Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim ist laut Landratsamt besonders geeignet, weil es hier viele kleine Laubwälder gibt, in denen die Haselmaus leben kann. Diese Waldstücke sollen durch Sträucher und Hecken zukünftig zu einem großen Biotop verbunden werden. Von diesem sogenannten "Grünen Bändla" sollen auch andere Tiere, wie beispielsweise Rebhühner, profitieren.

Haselmäuse sind streng geschützt

Die Regierung von Mittelfranken bittet Wanderer um besondere Rücksicht, wenn sie auf die Haselmaus-Röhren stoßen, damit die Tiere nicht gestört werden, denn Haselmäuse sind streng geschützt. Anders als der Name vermuten lässt, sind sie keine Mäuse, sondern zählen zu den nachtaktiven Bilchen. Sie sind mit dem Siebenschläfer verwandt und leben in Sträuchern und Laubwäldern. Die Haselmaus ernährt sich je nach Jahreszeit von Knospen, Beeren, Würmern und Nüssen.