"Paradebeispiel für Integration": Syrer leitet Kinderbetreuung

Mohammad Abdolmouti macht mit den Kindern der Ganztagesbetreuung an der Grundschule in Parsberg Hausaufgaben. Egal ob Mathe, Heimat- und Sachunterricht oder Deutsch - Mohammad hilft. Seit knapp einem Jahr leitet der Syrer die Ganztagsbetreuung. 2015 ist er gemeinsam mit seiner Familie aus Syrien geflüchtet. Mit tausenden Anderen kam er am Münchner Hauptbahnhof an. Und schon damals wusste er, dass er so schnell wie möglich Deutsch lernen muss. "Es ist nicht so einfach, aber wenn man will, kann man", so Mohammad Abdolmouti.

Abdolmouti arbeitete 15 Jahre lang als Grundschullehrer

An die Stelle als Betreuer kam Mohammad über einen Kurs für Flüchtlinge. Da er schon in seiner Heimat 15 Jahre lang als Lehrer gearbeitet hat, konnte er schnell vermittelt werden, sagt Joachim Simbeck vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft. "Er ist sehr, sehr motiviert. Er will sich einbringen und eingliedern", so Simbeck. Er sei ein Paradebeispiel für gelebte Integration.

Von den Kindern von Anfang an akzeptiert

Menschen aus fremden Ländern oder mit anderer Hautfarbe sind an der Grundschule Parsberg nichts Besonderes. Dort hat jeder dritte Schüler hat einen Migrationshintergrund. Mohammad ist von den Kindern von Anfang an akzeptiert worden, sagt Schulleiterin Brigitte Rausch.

"Für die Kinder gibt es keine Fremden. Für die Kinder ist das auch einfach ein Betreuer, ein Lehrer. Die Kinder unterscheiden überhaupt nicht. Die sagen vielleicht: 'Du schaust anders aus.' Aber nicht: 'Du kommst aus einem anderen Land.'" Brigitte Rausch, Schulleiterin Grundschule in Parsberg

Schulleiterin: "Kritik kommt von Leuten, die keine Ahnung haben"

Dass ein syrischer Flüchtling die Ganztagsbetreuung leitet, gefällt nicht jedem. Wie die Polizei Parsberg dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, ist Anfang Juli der Eingang der Grundschule mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Ob es einen Zusammenhang mit Mohammad gibt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Heftig wird über den 39-Jährigen auch in den sozialen Netzwerken diskutiert. Schulleiterin Brigitte Rausch kann diese Hetze nicht verstehen: "Die Kritik kommt von außen, nicht von Menschen, die hier leben und das erleben. Die Kritik kommt von Leuten, die keine Ahnung haben."

Abdolmouti will Kritiker mit Fleiß und Engagement überzeugen

Mohammad selbst ist überrascht über die negativen Kommentare im Netz: "Manche Deutschen haben einen falschen Eindruck von uns. Das kann ich hoffentlich ändern." Der Syrer lässt sich von den Kommentaren nicht unterkriegen. Seine Kritiker will er mit Fleiß und Engagement überzeugen.