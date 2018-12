Papstbruder Ratzinger bringt bayerische Geschenke nach Rom

Georg Ratzinger, der 94 Jahre alte frühere Leiter der Regensburger Domspatzen, fliegt am 28. Dezember nach Rom, um seinen Bruder - den emeritierten Papst Benedikt XVl. - zu besuchen. Die Reisestrapazen scheue Georg Ratzinger nicht, er werde bestens betreut und den Piloten kenne er persönlich: "Der bringt die Sachen im Vorfeld in Ordnung".

Plätzchen und Pralinen aus Bayern im Gepäck

Im Gepäck hat Ratzinger diesmal unter anderem Plätzchen und Pralinen aus Bayern für den Bruder und dessen Privatsekretär Georg Gänswein. Die Geschenke hätten ihm Bekannte seines Bruders geschickt oder persönlich vorbeigebracht, die er jetzt im Reisegepäck habe und weiterreichen werde. Bis zum 8. Januar werden Georg Ratzinger und sein Bruder den "traditionellen Silvesterbesuch" gemeinsam in Rom verbringen. Wie Georg Ratzinger dem BR sagte, sei sein Bruder immer traurig, wenn dieser Besuch zu Ende gehe.

Weihnachtslieder am Klavier

Bei seinem knapp zweiwöchigen Aufenthalt im Vatikan will sich der frühere Domkapellmeister auch ans Klavier setzen und trotz seiner fast vollständigen Erblindung dem ehemaligen Papst Weihnachtslieder vorspielen. Jeden Morgen wollen beide in der Hauskapelle des Klosters "Mater Ecclesiae" in den Vatikanischen Gärten, wo Joseph Ratzinger seit seinem Rücktritt 2013 wohnt, Gottesdienst feiern.

Papst und Bruder fit im Kopf

Auch Georg Ratzinger ist katholischer Priester. Am 15. Januar 2019 feiert er in Regensburg seinen 95. Geburtstag. Er ist fast erblindet, ansonsten gehe es ihm gut, wie seinem Bruder Josef: Die Wehwehchen des Alters seien spürbar, aber der Kopf funktioniere einwandfrei.

Im Regensburger Alltag sorgt Schwester Laurente für das Wohl Georg Ratzingers: "So lange er lebt. Ich mag ihn sehr gerne und wir passen gut zusammen".