"Papstbruder" Georg Ratzinger in Regensburg gestorben

Joseph Ratzinger folgt Ruf an die Universität Regensburg

Joseph Ratzinger folgte seinem älteren Bruder Georg 1969 in die Oberpfalz, als er den Ruf an die Universität Regensburg annahm. Hier lehrte er als Professor Dogmatik und Dogmengeschichte. Diese gemeinsamen Regensburger Jahre bis 1977, bevor Joseph Ratzinger erst in München, dann in Rom zu Höherem berufen wurde, bewertet Joseph Ratzingers Biograf und Vertrauter Peter Seewald als glücklichste Zeit im Leben des späteren Papstes: "Regensburg war bayerisch. Regensburg war Heimat. Joseph würde in Ruhe an seinem theologischen Werk arbeiten können. Er würde für sich und seine Schwester ein Haus bauen. Die Familie war wieder zusammen und Georg hätte nach den fünf schweren Jahren als musikalischer Leiter der Domspatzen endlich Unterstützung zur Seite."

Georg Ratzinger bei Papstwahl kreidebleich

Als Georg Ratzinger am 19. April 2005 vor dem Fernseher saß und hörte, wie nach dem "Habemus Papam" der Name "Joseph Ratzinger" über den Petersplatz schallte, soll er kreidebleich in seinem Stuhl zusammengesackt sein, weil ihm klar wurde, dass es von diesem Moment an kaum noch ein Privatleben mit seinem Bruder geben würde. Gleichzeitig rückte auch Georg, damals längst im Ruhestand, wieder ins öffentliche Interesse. Die beiden hatten sich ihren Lebensabend anders vorgestellt.

Dennoch verbrachten sie weiterhin Zeit miteinander, der Kontakt blieb eng. Zweimal im Jahr, nach Weihnachten und im Sommer, flog Georg, solange es möglich war, für ein paar Wochen nach Rom. Dort waren für ihn am Altersruhesitz seines Bruders im Kloster "Mater Ecclesia" Räume reserviert. Ansonsten telefonierten die beiden mehrmals die Woche. Knapp acht Jahre nach jenem Schockmoment vor dem Fernseher, als Benedikt als erster Papst der Neuzeit zurücktrat, war Georg es, der dies mit dem vielzitierten Satz "Das Alter drückt" erklärte.

"Georg und Joseph sind unzertrennlich", schreibt der Autor Peter Seewald in seiner jüngst erschienenen Biografie "Benedikt XVI. – Ein Leben". "Wir gehörten halt einfach zusammen", zitiert der Autor und Ratzinger-Vertraute Seewald darin den emeritierten Papst.

Georg Ratzinger rechnete nicht mehr mit Besuch seines Bruders

Dass die beiden Brüder immer mehr abbauten, ist kein Geheimnis. Georg hatte 2018 der Deutschen Presse-Agentur gesagt, er bete jeden Tag "um eine gute Todesstunde für meinen Bruder und mich". Humorvoll fügte er hinzu: "Wie wir halt sind, wir alten Dackel." Immer wieder sagte Georg Ratzinger: "Nach Deutschland wird mein Bruder wohl nicht mehr reisen, auch nicht nach Regensburg."

Mit seinem überraschenden Besuch am Krankenbett belehrte ihn Joseph Ratzinger vor wenigen Tagen eines Besseren. Am 18. Juni war Benedikt XVI. aus Rom zu einem fünftägigen Besuch seines Bruders nach Regensburg gereist, nachdem sich dessen Gesundheitszustand in den Tagen zuvor verschlechtert hatte. Täglich verbrachten die beiden Geschwister jeweils mehrere Stunden miteinander.

Am heutigen Mittwoch ist Georg Ratzinger im Alter von 96 Jahren gestorben.