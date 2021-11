Papst hat gerufen: Ordensfrau aus Selbitz lehrt an Vatikan-Uni

Premiere in Rom: Mit der Schwester Nicole Grochowina lehrt ab sofort eine evangelische Ordensfrau aus dem Landkreis Hof an der päpstlichen Lateran-Universität in Rom. Die habilitierte Historikerin von der "Christusbruderschaft Selbitz" gehört zu einem Kreis von 35 Dozenten und Dozentinnen aus der ganzen Welt für den neuartigen Studiengang "Interkonfessionelle Theologie". Er wurde vom amtierenden Papst Franziskus initiiert.

Ordensschwester unterrichtet Priesteramtskandidaten

Dabei unterrichten erstmals an der Universität des Vatikans katholische, orthodoxe und evangelische Experten gemeinsam – coronabedingt hält Schwester Nicole Grochowina ihre Vorlesung an der Universität des Vatikans digital. Sie freut sich dennoch auf den Gedankenaustausch mit den jungen Priesteramtskandidaten und Theologen aus der ganzen Welt.

"Wenn sie am Ende durch diesen interkonfessionellen Studiengang ein bisschen gelernt haben, dass es nicht schlimm ist, dass man unterschiedlich unterwegs ist und dass Vielfalt als wesentliches Signum zum Volk Gottes gehört, dann ist schon viel gewonnen." Nicole Grochowina, Ordensschwester

Nicole Grochowina "überrascht" über Nominierung für Rom

Über ihre Ernennung zu dem Studiengang des Vatikans war die oberfränkische Ordensfrau nach eigenen Worten "hochgradig überrascht". Möglicherweise wurde die päpstliche Lateran-Universität auf die Historikerin auch durch ihren Einsatz in der deutschen und bayerischen Synode der evangelischen Kirche auf sie aufmerksam. Dort bemüht sie sich um einen Austausch der Konfessionen.

"Papst Franziskus hat ein ökumenisches Herz", freut sich Schwester Nicole Grochowina im BR-Gespräch über den neuen Studiengang für Priesteramtskandidaten, der auf Anregung des Papstes entstanden ist. Es sei wichtig, den ökumenischen Dialog schon frühzeitig in der Ausbildung der jungen Theologen zu verankern. "Ökumene verpflichtet uns, zu schauen, was uns trennt – aber auch, was uns nicht trennt", so die evangelische Ordensschwester. Schwerpunkt ihrer sechswöchigen Vorlesung an der päpstlichen Lateran-Universität, die Mitte Januar endet, ist die historische Entwicklung von Orden und anderen religiösen Gemeinschaften.

Ordensfrau aus Selbitz lehrt an der FAU in Erlangen

Die 49-jährige Historikerin Grochowina lehrt seit Jahren als Privatdozentin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen (FAU) am Lehrstuhl für Kirchengeschichte und gehört der "Communität Christusbruderschaft Selbitz" an. Die ist mit über 100 Schwestern und drei Brüdern die größte evangelische Ordensgemeinschaft Deutschlands. Hauptsitz ist Selbitz im Landkreis Hof.