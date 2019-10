Papst-Harley aus Hettstadt kommt unter den Hammer

Dornenkranz-Verzierung auf dem Kotflügel, vergoldete Felgen, ein eingelassenes Kreuz. So sieht die Harley-Davidson für den Pontifex aus, die die "Jesus Biker" vom Untermain in Hettstadt bei Würzburg in Auftrag gegeben hatten. Ende Mai hatte Papst Franziskus die Spezialanfertigung in Rom gesegnet und auf dem Tank signiert. Im Juli gingen die „Jesus-Biker“ mit der Papst-Harley auf eine 1.900 Kilometer lange "Peace Ride"-Wallfahrt von Würzburg über Altötting nach Rom. Jetzt wird die Maschine versteigert.

Nicht die erste Papst-Harley

Bereits im Juni 2013 hatte Papst Franziskus eine Harley geschenkt bekommen, damals vom Hersteller selbst. Die Maschine mit dem Namenszug "Francisco" auf dem Tank erbrachte bei einer Auktion in Paris 241.500 Euro. Der Erlös ging an die Obdachlosen-Unterkunft der Caritas am römischen Hauptbahnhof.