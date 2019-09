Papst-Glocke aus Niederbayern: Guss hat funktioniert

Spannender Augenblick in der Glockengießerei Perner: Hier ist die Papst-Glocke, die vergangenen Freitag gegossen wurde, aus der Erde gehoben und begutachtet worden. Der erste Eindruck: Der Guss hat bestens geklappt. Auch die ersten Klangproben waren vielversprechend.

"Die Oberfläche ist makellos geworden. Es muss noch etwas nachgebürstet und nachgeputzt werden, vor allem die Beschriftung. Es ist schon ein sehr gutes Ergebnis. Auch das filigrane Papstwappen mit den feinen Linien kommt sehr gut raus." Rudolf Perner, Gießermeister

Zudem müsse das prächtige Stück aus Bronze und Zink noch etwas auf die Ton D2 nachgestimmt werden. Dazu würden auf der Innenseite der Glocke geringfügige Änderungen vorgenommen. Der Initiator Jürgen Linder war beim ersten Augenschein dabei – und ist begeistert: "Ich war auf heute noch viel gespannter als auf den Guss letzten Freitag. Die Glocke ist unwahrscheinlich gut geworden und ich bin überzeugt, dass die Mönche in Norcia und Papst Franziskus begeistert sein werden."

Glocke wird persönlich übergeben

Die 180 Kilogramm schwere Glocke ist ein Geschenk einiger Unternehmer aus Deggendorf an Papst Franziskus. Dessen Wunsch ist es, dass die Glocke in der wiederaufgebauten Klosterkirche San Benedetto in Norcia Verwendung findet. Die 5.000-Einwohner-Stadt ist bei einem Erdbeben vor drei Jahren fast komplett zerstört worden. Die Glocke wird Ende Oktober von einer Deggendorfer Delegation nach Rom gebracht und dort im Rahmen einer Audienz dem Papst übergeben.