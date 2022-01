Papst Benedikt mit Augenklappe: Kunstaktion zu Missbrauchsstudie

Künstlerin will auf Vertuschung aufmerksam machen

Die Künstlerin Monika Stein will mit ihrer Aktion auf die Vertuschung der Missbrauchsfälle durch die Kirche aufmerksam machen. Die Vertuschung stoße ihr schon lange auf, und sie wollte darauf künstlerisch reagieren, sagte sie dem Bayerischen Rundfunk. Am Fuß der Stele mit dem "Missbrauchsbischof" stehen die Worte "Dogma-Duldung-Trieb, kurz: DDT" - so die Künstlerin. Es verweise auf die Vergiftung, die in der Kirche vorhanden sei. Eine ähnliche Aktion mit "Missbrauchsbischöfen" machte Stein bereits im vergangenen Jahr auf der Domplatte vor dem Kölner Dom. Die Traunsteiner Büste von Papst Benedikt wurde von Kirchenkritikern bereits zweimal beschmiert: das erste Mal bereits fünf Tage nach der Aufstellung im Juli 2007 - ein weiteres Mal im Jahr 2016.