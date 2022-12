Bayerische Bischöfe beten für Benedikt XVI.

Bitte um Gebete auch aus Eichstätt und Würzburg

Auch die Bischöfe von Eichstätt und Würzburg, Gregor Maria Hanke und Franz Jung, schlossen sich der Bitte von Papst Franziskus um Gebete für den emereitierten Papst an.

Gregor Maria Hanke ergänzte in einer ersten Reaktion, man möge an das Gebet für Benedikt auch jenes in dessen ganz persönlichem Anliegen anschließen. So sei dieser ein großer Freund der Ostkirche und der ostkirchlichen Theologie. Deshalb solle sich gerade jetzt die Aufmerksamkeit um Gedanken des Friedens für die Politiker in Russland und um den Frieden in der Ukraine drehen, "damit nicht Christen gegen Christen kämpfen müssen", so der Bischof.