Papierpresse in Supermarkt in Zellingen in Brand geraten

Samstagnachmittag entzündete sich die Papierpresse eines Supermarktes in Zellingen im Landkreis Main-Spessart. Nachdem die Mitarbeiter des Verbrauchermarktes gegen 13.45 Uhr zunächst Brandgeruch in den Lagerräumlichkeiten bemerkt hatten, wurden alle Kunden vorsorglich aus der Filiale evakuiert. Anschließend konnte eine sukzessiv ansteigende Rauchentwicklung in der Filiale festgestellt werden. Anschließend entwickelte sich immer mehr Rauch in den Räumen der Filiale.

Großeinsatz der Feuerwehr

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr machten die Brandursache schließlich an einer Papierpresse aus. Dort war es zu einem Schwelbrand gekommen, der den starken Rauch verursachte. An dem Großeinsatz waren insgesamt 58 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Karlstadt, Zellingen, Retzbach, Himmelstadt und Erlabrunn beteiligt. An der Presse entstand ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.