Papierfabrik Plattling schließt älteste Produktionsstraße

Es ist für viele Mitarbeiter der Papierfabrik im niederbayerischen Plattling im Landkreis Deggendorf ein emotionaler Wochenstart. Am frühen Morgen ist an der sogenannten Papiermaschine PM10 der letzte Tambour (aufgerollte Papierrolle) Papier produziert worden. Damit streicht der finnische Papierkonzern UPM insgesamt 155 Jobs im Werk Plattling.

PM10: Von der Eisenbahn- zur Industriestadt

Die sogenannte PM10 ist seit 1982 in Betrieb, mit ihr wurde im niederbayerischen Plattling die Papierfabrik aufgebaut und der Wandel von der Eisenbahner- zur Industriestadt eingeläutet.

Digitalisierung: Nachfrage nach Papier geht zurück

Bereits im April hatte UPM angekündigt, eine von drei Produktionsstraßen in Plattling zu schließen. Hintergrund ist die fallende Nachfrage nach Papier auf dem Weltmarkt. Werkleiter Mika Kämpe sagte dem BR, einhergehend mit der zunehmenden Digitalisierung sei in den vergangenen Jahren die Papiernachfrage jedes Jahr um fünf Prozent zurückgegangen. Deswegen müsse UPM handeln und habe die älteste und kleinste Papiermaschine im Konzern geschlossen.

Produktionsstandort Plattling nicht gefährdet

Der Produktionsstandort in Plattling ist laut Kämpe nicht gefährdet. Auch auf die Waldwirtschaft in Bayern habe die Schließung der PM10 wenig Einfluss, so Kämpe. Der Holzverbrauch in Plattling reduziere sich um rund 15 Prozent, man werde verstärkt auf bayerische Lieferanten setzen.

Stellenabbau: Sozialverträglich und ohne betriebsbedingte Kündigungen

Die Schließung der Papiermaschine ist für viele Mitarbeiter ein emotionaler Moment: Einige von ihnen arbeiten seit deren Eröffnung vor 37 Jahren an ihr, waren auch beim Aufbau beteiligt. Der Stellenabbau bei UPM in Plattling soll sozialverträglich ohne betriebsbedingte Kündigungen gestaltet werden. Unternehmensführung und Betriebsrat haben einen Sozialplan vereinbart, der am Dienstag den Mitarbeitern bei einer Betriebsversammlung vorgestellt wird.