Papierfabrik Plattling schaltet Maschine ab - 155 Jobs weg

Nachdem die Plattlinger Papierfabrik UPM im April angekündigt hatte, die Papiermaschine 10 zu schließen, steht der Beschluss jetzt fest. Das geht aus einer Mitteilung der UPM hervor. Die Papiermaschine soll bis Mitte Juli stillgelegt werden. Davon betroffen sind 155 Mitarbeiterstellen.

Mitarbeiterverhandlungen abgeschlossen

Wie es heißt, seien die Mitarbeiterverhandlungen jetzt abgeschlossen. "Wir werden nun gemeinsam an der Umsetzung des Sozialplans weiter arbeiten", sagte Mika Kämpe, Werksleiter der UPM Plattling. Im Gespräch mit dem BR erklärte Kämpe, dass die 155 Mitarbeiter nach der Schließung entscheiden müssten, was sie wollen: Die Rede ist von Altersteilzeit, Abfindungen beim Verlassen der Firma oder interne Bewerbungen im Werk auf andere, offenen Positionen.

Weiterhin bleibe es Ziel, "dass es zu keiner betriebsbedingten Kündigung kommt", so Kämpe. Wie er dem BR sagte, gebe es am 16. Juli eine Betriebsversammlung, bei der der Belegschaft alles präsentiert werde. Wichtig ist Kämpe die volle Aufmerksamkeit der Produktion auf den verbleibenden Maschinen in Plattling, "um die wettbewerbsfähige Papierproduktion am Standort Plattling langfristig zu sichern".

Politik mischt sich in Schließung ein

Im April hatte der angekündigte Stellenabbau auch in der Politik für Aufsehen gesorgt: Bei einem Spitzengespräch trafen sich unter anderem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW), Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU), der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU) und Plattlings Bürgermeister Erich Schmid (CSU) mit der Unternehmensführung.

Ständiger Nachfragerückgang auf Papiermärkten

Am Standort Plattling arbeiten 590 Beschäftigte. Insgesamt laufen dort drei Papiermaschinen. Die älteste davon mit der Nummer 10 wird stillgelegt. Damit reagiere man auf einen beständigen Nachfragerückgang auf den Papiermärkten. Die Schließung würde jährliche Kosteneinsparungen von rund 17 Millionen Euro zur Folge haben, wie es heißt. Die Plattlinger Papierfabrik verfügt derzeit noch über eine Produktionskapazität von 785.000 Tonnen Papier pro Jahr - 155.000 Tonnen davon sollen wegfallen.