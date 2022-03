Papier wird knapp: Druckereien müssen höhere Preise zahlen

Der erste Blick auf das Lager täuscht. Zwar ist viel Papier da, aber die Menge reicht gerade mal für zwei Tage. Produktionsleiter Jürgen Winkler hat schon Personal für den Einkauf aufgestockt, damit sie den europäischen Markt jederzeit beobachten können. So will er sicherstellen, dass die Druckerei weiter täglich beliefert wird. Aber das ist aus verschiedenen Gründen nicht so einfach.

Papierhersteller drosseln Produktion

Die Druckerei bezieht ihr Papier aus Österreich, Polen und vor allem aus Skandinavien, erklärt Jürgen Winkler. "Es ist es so, dass Papierfabriken bestreikt werden, das heißt die produzieren nicht. Außerdem sind einzelne Papierfabriken vorübergehend stillgelegt worden, weil Papier wirtschaftlich nicht mehr herstellbar ist." Dadurch konzentriere sich der Papiermarkt auf wenige Lieferanten. Wenn sie früher bestellt haben, dann wurde das Papier innerhalb von 48 Stunden geliefert, jetzt dauert es teilweise vier Tage. Noch schwieriger sei die Lage bei Sonderbestellungen. Da komme es inzwischen zu Wartezeiten von bis zu zwölf Wochen.

Preise für Papier explodieren

Für eine Tonne Standardpapier muss die Druckerei aktuell 1.500 Euro zahlen. Vor einem halben Jahr war das undenkbar. Die Ukraine Krise verschärft die Lage zusätzlich. Die Produktionskosten für Papier steigen immer weiter, erzählt Jürgen Winkler. "Wenn ich die letzten sechs bis neun Monate sehe, sind unsere Hauptsorten um circa 80 Prozent gestiegen. Der Papierpreis beinhaltet auch Energiekostenzuschläge, für Diesel, für Gas, für Strom. Das ist alles teurer geworden."

Auch Verlage und Buchhandel sind betroffen

Weniger und teureres Papier, das wirkt sich auch auf das Geschäft der Buchhändler und Verlage aus. Der Kinderbuchverlag Tessloff in Nürnberg wird wie viele andere deshalb voraussichtlich zum Herbst die Preise anheben, erklärt Geschäftsführerin Katja Meinecke-Meurer. Sie betont aber, dass der Anstieg moderat gehalten werde. "Wir brauchen auch noch die Aussicht, dass Bücher gekauft werden können. Also wir überdrehen es nicht. Von einem teureren Produkt, was für eine Familie auch für viele Jahre hält, wie bei uns ein Weltatlas zum Beispiel, da kann man mal um zwei Euro erhöhen. Bei einem Beschäftigungsheft, bei einem Malbuch müssen wir kucken, dass es kaufbar bleibt." Die Druckerei Onlineprinters muss inzwischen die Papierpreise mit ihren Lieferanten monatlich neu verhandeln. Sie produzieren Flyer, Plakate, Broschüren. Gerade lief das Geschäft nach der Pandemie wieder an. Nun kämpfen sie mit dem Papiernachschub.