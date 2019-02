Papagei mit Kind verwechselt: Mann dringt in Wohnung ein

Das Geschrei eines Papageis hat in Oberfranken für Verwirrung mit Folgen gesorgt: Weil ein Mann in Hof die Rufe des Vogels für Kindergeschrei hielt, hat er sich unbefugt Zutritt zu einer Wohnung verschafft, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Mann war in Sorge um das vermeintliche Kind

Demnach wollte der 32-Jährige nachschauen, ob es dem vermeintlichen Kind gut geht. Als der überraschte 59-jährige Besitzer des Papageis den Mann nicht in seine Wohnung lassen wollte, wurde er von dem jüngeren Mann zu Boden gestoßen.

Der Wohnungsbesitzer wurde leicht verletzt

Daraufhin suchte der 32-Jährige selbst nach der Ursache der Schreie - und fand den Papagei. Der Wohnungsbesitzer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Dem 32-Jährigen drohte nach Polizeiangaben eine Anzeige.