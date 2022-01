"Papa, was ist Corona?" – Wie Eltern die Pandemie erklären

Aurora ist zehn, ihr Bruder sechs Jahre alt. Die beiden Geschwister wohnen zusammen mit ihren Eltern nah am Nürnberger Wöhrder See. Das Thema "Corona" zählt seit zwei Jahren zu ihrem Alltag. Aurora stört sich vor allem daran, dass sie ihre Freundinnen nicht mehr so oft sehen kann wie vor der Pandemie, Bruder Antonio hat im Lockdown vor allem seinen Kindergarten vermisst. Die zwei sind sich einig: Corona nervt! Aber dennoch haben sie viele Fragen zu diesem Virus.

Hilfe aus dem Internet

Ihre Eltern, Matteo Balestri und Giovanna Farinella, sind beruflich beide als Medizin-Technik-Ingenieure tätig. Obwohl sie der Materie somit nicht ganz fern sind, war es nicht immer leicht, den Kindern das Thema "Corona" verständlich zu machen, vor allem die damit verbundenen oft unangenehmen Konsequenzen. Dennoch habe man regelmäßig gemeinsam über Corona diskutiert.

"Wir haben auch Erklär-Filmchen aus dem Internet mitverwendet oder auch mal Kindernachrichten im Fernsehen", erzählt Vater Matteo Balestri, dem es von Beginn an wichtig war, den Kindern den Sachverhalt so ehrlich wie möglich zu erklären.

Tessloff Verlag erklärt das Virus

Eine zusätzliche Hilfe können kindgerechte Infobroschüren sein. Der Nürnberger Tessloff Verlag, der auch die "Was ist Was"-Reihe herausgibt, hat schon zu Beginn der Pandemie ein etwa zwanzigseitiges Booklet gedruckt, das Kindern und Eltern die Grundlagen der Corona-Problematik vermitteln soll.

Ausgelegt wurde die Broschüre vor allem in Arztpraxen, Krankenkassen und kindernahen Einrichtungen. Die erste Auflage war schnell vergriffen, die Downloadzahlen der Broschüre auf der Internetseite des Verlages sind noch immer hoch. Das Bedürfnis nach Aufklärung ist geblieben, vielleicht sogar gewachsen. Das Booklet nähert sich dem schweren Thema häppchenweise, versucht es vor allem durch Grafiken für Kinder greifbar zu machen.

"Als Verlag war es uns wichtig, relativ schnell auf das weltweite Geschehen zu reagieren, denn gerade beim Thema Corona wurde schon früh ziemlich viel Unsinn verbreitet, missverständliche Fakten. Wir wollten den Kindern fundierte Sachinformationen an die Hand geben." Katja Meinecke-Meurer, CEO Tessloff Verlag, Nürnberg.

Run auf Naturwissenschaften

Erstaunt sei man durchaus ein wenig gewesen, so Meinecke-Meurer, wie schnell die erste Auflage von etwa 70.000 Exemplaren vergriffen gewesen sei. Die Corona-Pandemie habe auch die Nachfrage bei der "Was ist Was"-Reihe beeinflusst. Naturwissenschaftliche Themen rund um den menschlichen Körper, Viren, Bakterien seien vermehrt gefragt. Erstaunlicher Weise aber auch viele historische Themen. Titel, die sich vorwiegend mit Zukunftsthemen befassten, seien dagegen derzeit weniger gefragt. Das sei vor der Pandemie nicht so gewesen.

Möglichkeiten, gegen das Virus vorzugehen

Aurora und Antonio haben die Broschüre intensiv gemeinsam gelesen und finden sie durchaus hilfreich. Aurora entdeckt darin sogar "Hoffnung". Die Zehnjährige verweist auf die vielen dargestellten Möglichkeiten, etwas gegen das Virus zu tun, von Abstandsregeln bis zu Impfpflastern, die vielleicht bald eine Spritze ersetzen. Ihr Bruder Antonio mag vor allem die Raumfahrer, die im Booklet immer wieder auftauchen und hat gelernt, dass es neben Corona-Viren noch jede Menge andere Arten gibt.

Das Thema "Corona" ist dann aber schnell wieder vergessen als Papa Matteo das Akkordeon aus dem Schrank holt, denn für Musik interessieren sich die Kinder viel mehr als für Viren. Gemeinsam stimmen die Balestris-Farinellas "Bella Ciao" auf dem Sofa a –, ein Lied, das nicht nur vielen Italienern oft Mut in schwierigen Zeiten gemacht hat.