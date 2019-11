Panzergranate auf Rüben-Förderband entdeckt

Bei einer Anlieferung von Zuckerrüben auf dem Betriebsgelände der Südzucker-Werke in Plattling im Landkreis Deggendorf, wurde eine Panzergranate gefunden. Wie die Polizei Plattling auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mitteilt, hatten Metalldetektoren am Förderband angeschlagen, als die Granate unter den Rüben vorbeifuhr.

Kampfmittelräumer sprengten Granate

Woher die gefährliche Lieferung stammt ist laut Polizei nicht klar. Momentan liefern diverse Landwirte und Unternehmen Zuckerrüben in Plattling ab. Eine Spezialfirma zur Kampfmittelbeseitigung nahm die Granate an sich. Sie wurde später in der Firma gesprengt.