Panzergranate auf Reiterhof entdeckt: Munition kam mit Streugut

Ein Reitstallbesitzer in Gumpenreit bei Schönberg im Kreis Freyung-Grafenau hat am Wochenende auf seiner Pferdekoppel eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Spezialisten vom Sprengmittelräumdienst konnten den Sprengkörper bergen, wie die Polizei in Grafenau am Sonntag mitteilte. Bei dem Sprengkörper handelte es sich demnach um eine noch scharfe US-amerikanische Panzersprenggranate.

Regen wusch die Granate frei

Die Polizei vermutet, dass die Panzergranate bereits vor längerer Zeit zusammen mit Streugut für die Reitanlage auf den Pferdehof geliefert wurde. Der Regen der vergangenen Tage habe dann den Sandbelag weggeschwemmt und die verrostete Munition zu Tage gefördert.

Der Reiterhofbesitzer deckte die Granate mit einer Baggerschaufel ab, bis die Spezialisten vor Ort waren. Bei der Bergung am Sonntagmorgen habe keine Gefahr für die Pferde und die Bewohner bestanden, teilt die Polizei weiter mit.