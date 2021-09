Panzerfaust und Maschinengewehr bei Kinderporno-Razzia entdeckt

In der Wohnung eines 29-Jährigen im Landkreis Unterallgäu entdeckte die Polizei zwei Kriegswaffen: eine Panzerfaust und ein Maschinengewehr. Grund der Razzia auf insgesamt neun Anwesen in den Landkreisen Unterallgäu und Günzburg war der Verdacht auf die Verbreitung von Missbrauchsabbildungen in Chatgruppen.

Waffen sollen nicht funktionsfähig gewesen sein

Der Mann, bei dem die Waffen gefunden wurden gab laut Polizei an, dass sowohl die Panzerfaust als auch das Maschinengewehr unbrauchbar gemacht worden seien. Ein Experte des bayerischen Landeskriminalamts soll das überprüfen.

Jugendliche werden schnell zu Tätern – auch automatischer Download strafbar

Die Kinderporno-Razzia richtete sich auch gegen mehrere Jugendliche. Der jüngste ist nach Angaben der Polizei 14 Jahre alt. Die Polizei durchsucht wegen des Verdachts auf Kinderpornografie immer wieder Wohnungen in Schwaben und immer wieder richtet sich der Verdacht dabei gegen Jugendliche.

Die Polizei wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass schon das automatische Herunterladen solcher Bilder und Videos strafbar sein könne. Experten raten in diesem Zusammenhang immer wieder dazu, die automatische Downloadfunktion in Messenger-Apps zu deaktivieren.