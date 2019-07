Panzerfahrer ohnmächtig: US-Soldaten auf B299 verunglückt

Der Fahrer eines Radpanzers der US-Armee hat in der Oberpfalz einen Schwächeanfall erlitten und dadurch einen Unfall verursacht. Er steuerte das schwere Gefährt am Dienstagmorgen auf der B299 Höhe Atzmannsricht im Kreis Amberg-Sulzbach erst nach links gegen die Leitplanke, dann quer über die Fahrbahn nach rechts in die Leitplanke.

Das Fahrzeug blieb schließlich umgekippt auf einer Böschung liegen. Der 21-jährige Panzerfahrer kam ins Krankenhaus. Fünf der weiteren acht Insassen wurden leicht verletzt. Sie zogen sich Prellungen zu.

Panzer ohne Munition

Warum der Fahrer einen Schwächeanfall erlitten hatte, ist nicht bekannt. Der Panzer war ohne Munition, teilt die Polizei mit, allerdings liefen nach dem Umkippen Betriebsstoffe aus. Deswegen wurden Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt informiert. Sie ordneten einen Austausch des Erdreichs an, so die Polizei.

Bergepanzer zog Radpanzer von der Böschung

Zur Bergung wurde ein sogenannter Bergepanzer hinzugerufen. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Die B299 bei Atzmannsricht musste mehrere Stunden bis 13.15 Uhr komplett gesperrt werden. Der Schaden liegt vermutlich im fünfstelligen Bereich, hieß es.