Pannen beim ersten bundesweiten Warntag

Viel wurde im Vorfeld gewarnt: Achtung! Am Donnerstag, 10. September, ist der bundesweite Warntag. Um 11 Uhr sollte die Meldung dazu von der nationalen Warnzentrale herausgehen. Doch das geschah erst eine halbe Stunde später. Bis die Warnung dann von den Kommunen weitergeleitet wurde und auf den Warn-Apps wie Katwarn und NINA gelandet ist, vergingen noch einmal Minuten.

Offenbar keine klaren Absprachen

Anders als geplant ist der Warntag also verlaufen. Das zuständige Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe – kurz BBK - räumte inzwischen Probleme ein. Offenbar gab es keine klaren Absprachen zwischen Bund und Ländern, wer wann den Alarm auslöst. „Teilweise ist es auch zu einer Überlastung des Warnsystems gekommen“, sagte eine BBK-Sprecherin.

Warntag sorgt in einigen Orten in Bayern für Verwunderung

Auch in Bayern hat der Warntag bei manchen für Verwunderung gesorgt. Denn in einigen Städten – zum Beispiel München - und Landkreisen, wie Rosenheim und Landsberg am Lech, haben die Sirenen nicht geheult. Denn an diesen Orten gibt es gar keine Katastrophenschutz-Sirenen mehr. Sie sind nach Ende des Kalten Krieges abgebaut worden. Der Landkreis Erding hat erst gar nicht mitgemacht beim Warntag. Denn dort werden sowieso einmal im Monat die Sirenen der Feuerwehren getestet – immer samstags um 11 Uhr.

Auch in den sozialen Netzwerken klagten zahlreiche User, dass ihre amtliche Warn-Apps und Sirenen stumm blieben: „Im Landkreis Passau Sirenen nicht geheult. Warn-Apps haben was gezeigt, aber zeitlich ziemlich versetzt.“, schreibt beispielsweise "HotelMikeNB" auf Twitter.

Jonas Miller twittert: „Rund eine Stunde nach offizieller Warnung kam Meldung via Katwarn.“ Und "djpennymaus" schreibt: „Kein Alarm in und um Freising.“

Sirenen in Nürnberg und Augsburg

Vorbildlich dagegen lief es offenbar in Nürnberg und Augsburg. Dort gingen alle Sirenen an, wie Feuerwehrsprecher mitteilten. Nürnberg geht sogar einen Schritt weiter: Seit einigen Jahren hat die Frankenmetropole wieder Sirenen aufgebaut. Bis Ende 2021 sollen es 106 im Stadtgebiet sein. Hintergrund für die Investition von rund 2,8 Millionen Euro waren dem Sprecher zufolge einige größere Schadensfälle in den vergangenen Jahren.

In Augsburg sind alle 52 Sirenen des Katastrophenschutzes bei der Probe problemlos ausgelöst worden, so ein Feuerwehrsprecher. Da im Süden der Stadt derzeit nur zwei aufgebaut sind, haben manche Bürger den Signalton womöglich nur leise gehört.

Probealarm nach 30 Jahren Pause

Die Sprecher der Feuerwehren in Nürnberg und Augsburg wiesen aber darauf hin, dass zahlreiche Sirenen im Freistaat stumm blieben, weil diese häufig nur zur Alarmierung von Feuerwehren dienten. Nur wenige dieser Sirenen seien in der Lage, zusätzlich auch Warnsignale des Katastrophenschutzes wiederzugeben.

Die Innenminister von Ländern und Bund hatten beschlossen, nach 30 Jahren Pause heute um 11 Uhr ein Probealarm durchzuführen.