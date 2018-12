Pannen an Weihnachten: Was Menschen schon alles passiert ist

"Driving home for christmas" - dieser Song von Chris Rea zählt zu den Weihnachtsklassikern. Rea hat ihn geschrieben, als er im Stau steckte. Aber nicht immer haben Autofahrer in der Vorweihnachtszeit die Ruhe weg, wie ein Regensburger Passant erzählt: "Mich haben sie geblitzt, da gebe ich jetzt vier Wochen die Fahrerlaubnis ab. Aber das habe ich nicht jedes Jahr."

Während die einen zu schnell unterwegs sind, geht´s bei anderen überhaupt nicht mehr weiter. Die Bahn macht nämlich nicht immer mobil, weiß ein anderer Fußgänger: "Ich habe mal erlebt, dass mein Zug Verspätung gehabt hat - deutlich, sodass ich den Weihnachtsabend versäumt habe. Direkt am Heiligen Abend. Ja, Pech gehabt."

Weihnachtspanne Essen: Vom Karpfen bis zur Gans

Pech - das haben viele auch mit dem Essen am Heiligen Abend. Deutsche Bahn und EVG einigen sich, damit am 24. Dezember ja alles perfekt ist. Zumindest in der Theorie, wie eine Passantin sich erinnert: "Der übliche Karpfen: Ich musste noch putzen. Dann habe ich das Putzwasser irgendwo hingestellt und dann ist der Karpfen anstatt in das Kochwasser in das Putzwasser geflogen. Dann habe ich ihn raus, schnell unter das Wasser… Als das dann fertig war, wir beim Essen waren, dann meinte meine Familie: Das schmeckt irgendwie komisch, das schmeckt, wie wenn er im Putzwasser gewesen wäre. Die haben mich ganz strafend angeguckt. Und ich: Nööö, natürlich nicht!"

Vor allem beim Gänse- oder Entenbraten kann so einiges schief gehen, erzählt ein Mann: "Ich habe einmal eine Gans gemacht. Da hat meine Frau gesagt: Die muss man davor dämpfen. Ich habe sie gedämpft – bis kein Fleisch mehr auf den Knochen war."

Auch bei Pfarrern läuft nicht alles glatt zu Weihnachten

Solche weihnachtlichen Essensschlamassel kennt auch Pfarrer Stefan Forster aus Nittendorf bei Regensburg. Er ist seit über 20 Jahren Pfarrer und hat schon viele Weihnachtspannen erlebt. Besonders im Gedächtnis geblieben ist Forster eine Einladung bei einer befreundeten Familie aus Plattling, die wollte bei so einem christlichen Besuch groß auftischen - und ist gleich doppelt gescheitert.

"Die Lachshäppchen der Familie wurden als legendär angepriesen. Doch leider: Beim ersten Mal wurden die Lachshäppchen mit der Katze im selben Zimmer eingesperrt - man kann sich vorstellen, was geschehen ist. Beim zweiten Mal wollte die Oma die Situation retten, hat dabei aber leider das Gerät verwechselt und die Lachshäppchen in die Tiefkühltruhe gepackt. Also gab´s wieder keine Lachshäppchen."

Auch in der Christmette kann einiges schiefgehen. Das kann Pfarrer Forster aber mit Humor nehmen: "Christbaum geht an, Christbaum geht aus. Und dann hörte ich den Mesner schimpfen: Nehmt eure Finger vom Sicherungskasten weg! Also haben sich zwei Jugendliche einen Scherz erlaubt, zwei Ministranten, und den Christbaum praktisch zur Diskokugel umfunktioniert. Ich habe am Ende der Messe dann gesagt: Liebe Leute, früher hat´s geheißen, die Kirche wäre nicht modern. Wir haben uns heuer für das Modell Diskochristbaum entschieden. Alle haben natürlich gelacht und somit war die Situation geregelt."

Das ist sowieso das beste Rezept für Pleiten, Pech und Pannen in der Weihnachtszeit: Viel Humor!